Navya Naveli Nanda parle de la déclaration de Jaya Bachchan sur le fait d’avoir des enfants hors mariage

Sur le podcast de Navya Naveli Nanda, sa grand-mère Jaya Bachchan avait récemment déclaré qu’elle n’avait aucun problème avec le fait que sa petite-fille ait un enfant hors mariage. Elle a également dit que l’attirance physique est très importante, ajoutant que les relations ne peuvent pas durer sur l’amour et l’adaptation. Navya a maintenant répondu aux commentaires de Jaya en disant que le but de son podcast est de créer un endroit sûr où les femmes peuvent parler d’elles à propos de tout et de rien.

Dans sa nouvelle interview, Navya a déclaré qu’ils avaient un épisode où ils parlaient de la santé et de l’hygiène des femmes. Elle pense que lorsque vous créez un environnement où vous pouvez parler ouvertement de relations et d’amitiés sans aucun jugement et sans vous sentir mal à l’aise. “La conversation était facile et je suis sortie de ma zone de confort”, a-t-elle ajouté.

“Je pense que lorsque vous vous mettez en avant, vous devez comprendre que quelque chose que vous partagez avec le monde, vos opinions, les gens peuvent être d’accord, les gens peuvent être en désaccord, mais je pense que la pureté et la motivation derrière ce podcast ont vraiment de belles conversations amusantes et intelligentes”, a déclaré Navya à NDTV.

Au cours du podcast, Jaya avait déclaré qu’il était important que les gens expérimentent leurs relations afin qu’ils se trouvent s’ils sont suffisamment compatibles pour partager leur vie les uns avec les autres. Elle a ajouté qu’à leur époque, ils ne pouvaient pas expérimenter, mais que la génération d’aujourd’hui le fait.

L’actrice chevronnée a ensuite poursuivi en disant que si vous aviez une relation physique et que vous avez toujours l’impression que leur relation ne fonctionne pas, vous devriez être d’accord. Donnant un conseil à la jeune génération, Jaya a dit qu’il fallait épouser leur meilleur ami dont vous pouvez discuter et dire que j’aimerais avoir un enfant avec vous parce que je vous aime et marions-nous. Elle a ajouté que même si Navya a un enfant sans mariage, elle n’a pas de problème.