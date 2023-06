Navya Naveli Nanda et Siddhant Chaturvedi jumeaux en blanc à leur retour de Goa au milieu de rumeurs de rencontres [Watch Video]

Navya Naveli Nanda est l’un des enfants vedettes qui a décidé de rester à l’écart des films. La petite-fille d’Amitabh Bachchan est une entrepreneure et a lancé une plateforme pour l’autonomisation des femmes. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Siddhant Chaturvedi et elle sortiraient ensemble. Il semble que le couple soit stable depuis plus d’un an environ. Mais l’acteur de Gully Boy, Siddhant Chaturvedi, avait été discret à ce sujet tout au long. C’est compréhensible étant donné la lignée de Navya Naveli Nanda. Aujourd’hui, les deux ont été vus revenir de Goa à Mumbai. Tous deux portaient du blanc en accord avec les étés.

Regardez la vidéo de l’aéroport Navya Naveli Nanda-Siddhant Chaturvedi

Siddhant Chaturvedi est maintenant occupé par sa carrière. Les deux lâchent souvent des emojis ou des commentaires sur les publications de l’autre sur les réseaux sociaux. En fait, Shweta Bachchan et Navya Naveli Nanda ont assisté au défilé de mode où Siddhant Chaturvedi était la vedette. Navya Naveli Nanda est très appréciée pour son initiative en faveur de l’autonomisation des femmes et des problèmes de santé. Elle a également fait un podcast avec sa mère et Jaya Bachchan récemment.

Les petits-enfants de la famille Bachchan font l’actualité et comment. On dit qu’Agastya Nanda et Suhana Khan forment un couple. Il l’avait même emmenée pour le déjeuner de Noël chez Karan Kapoor. Il semble que Shweta Bachchan aime beaucoup Suhana Khan. Les deux se sont liés sur les tournages de The Archies. La jeune femme est l’aînée de Sanjeev Nanda et Shweta Bachchan. Elle devrait reprendre le groupe d’escortes de son père.

Siddhant Chaturvedi a déclaré qu’il souhaitait que les rumeurs soient vraies selon lesquelles il sortirait vraiment avec quelqu’un. Peut-être que les deux ne sont que de bons amis. Navya Naveli Nanda, Ananya Panday, Shanaya Kapoor et Suhana Khan sont les meilleures amies de Bollywood. En fait, Jaya Bachchan a fait sensation lorsqu’elle a dit qu’elle irait bien si Navya décidait d’avoir un enfant sans se marier.