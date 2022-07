Navya Naveli Nanda cache son visage alors qu’elle se fait papper avec son petit ami présumé Siddhant Chaturvedi

Siddhant Chaturvedi a réussi à attirer l’attention sur lui-même avec sa performance prolifique dans Gully Boy. Il est apparu comme la star du film de Zoya Akhtar qui mettait également en vedette Ranveer Singh et Alia Bhatt. Il s’est maintenant confortablement fait une place dans l’industrie. Il a été vu pour la dernière fois à Gehraiyaan avec Ananya Panday, Deepika Padukone et d’autres. Outre ses projets, il est également célèbre pour sa vie personnelle. Les rumeurs disent que quelque chose se trame entre lui et Amitabh Bachchanla petite-fille de Navya Naveli Nanda. Un incident récent a alimenté les rumeurs.

Navya et Siddhan étaient ensemble ?

Si un rapport dans Etimes est quelque chose à dire, Siddhant Chaturvedi et Navya Naveli Nanda ont été papotés ensemble dans la ville. La fille de Shweta Bachchan n’aurait apparemment pas voulu se faire cliquer et, par conséquent, elle a baissé le visage et l’a caché avec le tissu rose. Siddhant rendait visite à un producteur de la ville, et alors que sa voiture s’arrêtait près du bureau, des paparazzi ont remarqué quelqu’un assis sur la banquette arrière de la voiture. Mais avant que la photo puisse être prise, elle aurait réussi à cacher son visage. Dès que Siddhant est revenu de sa réunion, il est monté dans la voiture et a rapidement quitté la salle.

Les rumeurs de Siddhant Chaturvedi et Navya Naveli Nanda datant ont commencé après leur conversation aléatoire sur les réseaux sociaux. Les deux stars ont laissé des commentaires sur les dernières photos de l’autre et cela a conduit tout le monde à se demander si Cupidon avait frappé entre les deux. Les deux stars ont observé un silence complet sur ces rumeurs. Ils ne l’ont ni accepté ni nié. Les rapports suggèrent qu’ils ont également été vus ensemble lors de la fête du 50e anniversaire de Karan Johar.

Les prochains projets de Siddhant

Sur le plan du travail, Siddhant Chaturvedi a ensuite Phone Bhoot qui mettra également en vedette Katrina Kaif et Ishaan Khatter. Le tournage pour le même serait en cours.