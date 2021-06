Navya Naveli Nanda brille sur les dernières photos et reçoit les compliments de Karan Johar

La petite-fille d’Amitabh Bachchan, Navya Naveli Nanda est très active sur les réseaux sociaux. En plus de partager des photos et des vidéos de son travail, Navya partage souvent des photos d’elle-même, de ses amis et de sa famille. Dimanche 13 juin, Navya a partagé une série de photos sur lesquelles on peut la voir en train de profiter du soleil.

Sur les photos, Navya porte un t-shirt blanc avec un patch cœur brisé, un pantalon rouge et des chaussettes grises. Alors que sur deux images, Navya affiche son sourire éclatant pour l’appareil photo, la troisième image est une image franche où l’on peut voir Navya en train de se coiffer. Elle a sous-titré le message avec un emoji de cœur et de feu.

Les photos de Navya ont suscité un immense amour de la part des internautes et des célébrités de B-Town. Alors que le cinéaste Karan Johar a commenté « Bon mouvement d’Insta », avec un cœur, la sœur de Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor a écrit : « Glowing ». L’acteur Athiya Shetty a laissé tomber un emoji de cerise et d’explosion dans les commentaires tandis que Maheep Kapoor a commenté avec des emojis de cœur et d’amour.

Tout en louant la beauté de Navya, un utilisateur a écrit: « Magnifique comme toujours. » Un autre utilisateur a commenté : « Drippin en finesse ».

La semaine dernière, Navya est allée sur son Instagram et a révélé son concurrent préféré sur « Indian Idol 12 », Sawai Bhatt. Elle avait partagé une vidéo où Sawai chantait avec le chanteur vétéran Udit Narayan lors d’une de ses performances. Elle le salue dans sa légende en utilisant des emojis. Hier soir également, Navya a partagé un clip de Sawai en train de jouer et elle l’a encore félicité en utilisant des emojis de feu.

Navya bénéficie d’un grand nombre de fans sur les réseaux sociaux et est la co-fondatrice d’Aara Health, une plate-forme en ligne permettant aux femmes de discuter de problèmes de santé. Récemment, la jeune femme de 24 ans a également lancé une campagne sous le nom de « Projet Naveli », qui vise à lutter contre les inégalités entre les sexes en Inde.