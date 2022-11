Navya Naveli Nanda alimente les rumeurs de rencontres avec Siddhant Chaturvedi après avoir été aperçue près du bâtiment de la star de Phone Bhoot

La ville de potins de Bollywood a été pleine de rumeurs de rencontres de Siddhant Chaturvedi et Navya Naveli Nanda pendant un certain temps maintenant. La Téléphone Bhoot star a été liée à Amitabh Bachchan et Jaya Bachchan’sa petite-fille beaucoup ces derniers temps. Il y a eu diverses spéculations sur le fait que Navya Naveli Nanda et Siddhant soient en couple, mais aucune n’a directement abordé les rumeurs. Siddhanth en a récemment parlé mais sans prendre de noms. Et maintenant, Navya a encore haussé les sourcils. Eh bien, elle a été vue en train de visiter la maison de Siddhant, selon les rapports.

Navya Naveli Nanda visite la maison de Siddhant Chaturvedi

Il est difficile de comprendre comment tout a commencé, mais une chose est sûre, depuis que les rumeurs sur Navya Naveli Nanda et Siddhant Chaturvedi ont fait surface, elles sont partout dans Entertainment News. Revenant à Navya visitant la maison de Siddhant, un rapport du Times Now a déclaré que Navya avait récemment été vue en visite à Siddhant. Les photos de la même chose ont également été partagées et deviennent maintenant virales sur les réseaux sociaux.

Navya Naveli Nanda a été vue dans un ensemble Kurta blanc. Elle était tout simplement magnifique avec ses cheveux détachés. Le portail affirmait que Navya avait été vue marchant sur le trottoir et entrant peut-être dans le bâtiment de Siddhant Chaturvedi. Eh bien, il n’y a aucune confirmation de la visite de Navya à Siddhant, semble-t-il.

Découvrez les photos de Navya à l’extérieur du bâtiment de Siddhant ici :

Siddhant RÉAGIT aux rumeurs de rencontres avec Navya

Siddhant a récemment été interrogé sur une rumeur à son sujet qui n’est pas vraie. Siddhant a dit que parler de lui sortir avec quelqu’un, il aurait aimé que ce soit vrai. Eh bien, il y a eu plusieurs cas où les internautes ont cru que la star de Gully Boy et Gehraaiyaan et les publications Instagram de Navya. Il y a quelques semaines, lors de la nuit de Diwali chez Manish Malhotra, Siddhant et Navya ont été taquinés par les paparazzi.

Pendant ce temps, Siddhant Chaturvedi a été vu pour la dernière fois dans Phone Bhoot avec Katrina Kaif et Ishaan Khatter.