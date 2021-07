Navya Naveli Nanda affiche son sourire envoûtant sur la dernière photo, les fans sont de tout cœur

Navya Naveli Nanda et son gang de filles qui comprend la fille de SRK Suhana Khan, Shanaya Kapoor et quelques autres enfants vedettes sont souvent vus jaillir les uns sur les autres sur les réseaux sociaux.

Navya est récemment allée sur son Instagram et a posté une superbe photo d’elle tout sourire. Elle peut être vue portant un haut de couleur violette avec des vêtements de bas assortis.

La photo a été adorée par les internautes et ils sont allés dans la section des commentaires et ont comblé Navya d’amour.

L’un a écrit « Wow », « Magnifique » a écrit un autre et un troisième a écrit « tuer comme toujours ».

La photo a été appréciée par Maheep Kapoor.

Elle avait aussi récemment posté des photos d’elle, donnant un aperçu de sa maison.

Prenant sur Instagram, Navya a partagé une série de photos dans lesquelles elle était magnifique,

Elle a sous-titré le message, « à la maison avec @rohanshrestha & @alliaalrufai » suivi d’un groupe de personnes s’inclinant devant des emojis.

Navya a également révélé un aperçu du coin de la maison. Le dos du canapé fait face à une fenêtre en verre avec un rideau semi-transparent que l’on peut voir souffler dans le vent. À travers le mur de verre, le riche feuillage peut être vu.

Navya Nanda est la fille de Shweta et Nikhil Nanda, un homme d’affaires. Agastya Nanda est son jeune frère. Navya, diplômée de l’Université Fordham spécialisée dans la technologie numérique et la conception de l’expérience utilisateur, rejoindra l’entreprise familiale.

Elle ne poursuivra pas une carrière au cinéma comme l’ont fait ses grands-parents. Elle a déclaré à Vogue plus tôt dans l’année : « Je serais la première femme de la quatrième génération de la famille à prendre la barre. Cela me fait grand plaisir de poursuivre l’héritage remarquable de mon arrière-grand-père HP Nanda. » Elle est également co-fondatrice d’Aara Health, une entreprise dédiée à l’hygiène et à la santé des femmes.