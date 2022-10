Navya Nanda révèle où elle trace la ligne sur les conversations non filtrées avec nani Jaya, maman Shweta

Amitabh Bachchan et la petite-fille de Jaya Bachchan, Navya Naveli Nanda, qui est la co-fondatrice d’une entreprise de technologie de la santé centrée sur les femmes Ara Health et la fondatrice de Project Naveli, une organisation à but non lucratif travaillant avec les femmes, fait parler de lui depuis elle a annoncé son podcast What The Hell Navya par IVM Podcasts.

Pour la toute première fois, trois générations de Bachchans – Jaya Bachchan, Shweta Bachchan Nanda et Navya Naveli Nanda, se sont réunies pour des conversations non filtrées sur l’indépendance financière, la carrière, l’amour, la parentalité, l’amitié, etc. sur le mur! Intéressant, n’est-ce pas ?

Les trois femmes indépendantes et opiniâtres se lient sur des similitudes, se chamaillent sur leurs différences – mais finissent par s’entendre. En quelque sorte.

“L’idée derrière cette émission pangénérationnelle était de mettre en lumière nos relations avec nos mères et nos grands-mères. L’idée était d’avoir trois points de vue différents sur certaines des questions les plus importantes qui nous tourmentent en tant que femmes/filles. Cette émission est un hommage à toutes les mamans et grands-mères là-bas », a déclaré Kavita Rajwade, cofondatrice, IVM Podcasts à DNA lorsque nous l’avons interrogée sur l’idée de réunir les trois générations de Bachchans pour un podcast. Kavita a ajouté: “Le défi était de trouver des points communs dans leurs calendriers plutôt chargés. En dehors de cela, nous avons simplifié la tâche du point de vue de la structure et du format.”





Pendant ce temps, chez DNA, nous avons également parlé à Navya Naveli Nanda pour en savoir plus sur l’idée derrière What The Hell Navya. Ci-dessous quelques extraits :

Q. Pourquoi avez-vous choisi de faire un podcast ? De plus, quelle était l’idée de l’appeler What The Hell Navya?



Navya : Les podcasts sont un moyen de plus en plus utilisé pour consommer du contenu. Nous l’avons choisi car je pense que c’est un support qui permet d’être totalement authentique, et transparent. C’est une forme de narration très brute, et c’est exactement ce que nous recherchions en essayant de monter ce spectacle. La raison du nom ? C’est quelque chose que j’entends quotidiennement de ma mère et de ma nani, et cela est même revenu très souvent pendant que nous enregistrions, donc c’était le choix le plus évident.

Q. Avec l’émergence des plateformes OTT et du cinéma, pensez-vous qu’il est difficile d’engager le public via un support audio complet comme un podcast ?



Navya : Je pense que l’expérience audio complète nous a permis d’être très vrais et honnêtes sur ce que nous disions. Parfois on oubliait même qu’il y avait un micro dans la pièce, on parlait très librement et ouvertement !





Q. Puisque dans votre podcast, vous avez dit que vous discuterez de sujets sérieux et de sujets moins sérieux avec votre nani et votre mère, où tracez-vous la ligne avec eux ? Quelles sont certaines des choses dont vous pensez ne pas pouvoir discuter avec eux sans filtre et sur lesquelles vous pensez devoir obtenir leur opinion ?

Navya : Je pense que nous avons tous les trois une équation très ouverte les uns avec les autres où nous sommes libres de parler de beaucoup de choses. Nous nous respectons suffisamment pour savoir quand tracer la ligne dans ce que nous disons, mais nous sommes également ouverts à entendre les différents points de vue de chacun. Ce qui m’a plu d’avoir leur opinion, ce sont les sujets de l’indépendance financière et des femmes qui travaillent, car elles ont des années d’expérience dans ce domaine.

Q. Quelle est la principale différence/ressemblance entre votre équation avec votre mère et l’équation de votre mère avec votre nani ?



Navya : Il n’y a pas beaucoup de différence, nous sommes tous les trois extrêmement proches. Ma mère et ma nani sont toutes deux des personnes vers qui je me tourne pour obtenir des conseils et des orientations sur absolument tout et n’importe quoi dans ma vie.

Q. L’un des principaux sujets qui seront abordés dans votre podcast est l’indépendance financière. Combien cela signifie-t-il pour vous ?



Navya : Cela signifie beaucoup. Au cours des 2 dernières années de travail et de gestion de ma propre startup, j’ai vraiment compris le sens de l’indépendance financière et j’ai également pu en faire l’expérience. C’est un sentiment très stimulant, cela vous rend également très confiant.

Q. Le meilleur conseil financier que vous ayez reçu de votre nani et de votre mère ?



Navya : Que je devrais toujours être capable de prendre soin de moi, avec mes propres finances. Que je ne devrais dépendre de personne pour quoi que ce soit quand il s’agit d’argent !

Q. Un épisode à venir que vous avez hâte que les auditeurs entendent ?



Navya : J’ai hâte qu’ils écoutent l’épisode où nous avons parlé de stéréotypes. C’est un sujet de discussion vraiment intéressant, et nous avons passé un bon moment à l’enregistrer aussi parce que nous avions beaucoup à dire.

Q. Une qualité de votre nani et de votre mère que vous aimeriez avoir ?



Navya : Je ne peux pas en choisir un de chacun, mais je voudrais leur enlever la confiance et l’indépendance des deux !