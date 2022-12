Navya Nanda reçoit des critiques pour s’être exprimée sur l’égalité des genres dans les salles de réunion du consulat américain ; Voici pourquoi

Navya Naveli Nanda, la petite-fille d’Amitabh et Jaya Bachchan et la fille de Shweta Bachchan-Nanda ont récemment pris la parole au consulat américain. Elle a insisté sur le fait de travailler à la construction de salles de conseil égalitaires entre les sexes en Inde. Prenant sa poignée Instagram officielle, Navya a partagé une image de l’événement. Dans la légende, elle a écrit : « #EntrepreNaari au consulat américain. Parlant de travailler pour des salles de conseil égalitaires entre les sexes en Inde. Merci pour tout votre soutien.” Bien que cela semble être une grande réussite, les internautes semblent avoir un problème avec la même chose. Beaucoup ont souligné qu’elle n’avait jamais travaillé dans une organisation ni pénétré dans une salle de réunion inégale entre les sexes, parlant de la même à une si grande plate-forme est un peu étrange.

Nombreux sont ceux qui ont commenté sa publication sur Instagram. “Vraiment, comment cette fille obtient ces plateformes sans rien faire de valable pour être reconnue”, a écrit un utilisateur d’Instagram. Une autre personne a écrit : “Lol. Comment ????? Tu n’as jamais travaillé dans une organisation auparavant. Quelle expérience/ l’exposition devez-vous apporter vos contributions sur un sujet aussi sensible et brûlant Ne me dites pas que vous avez “recherché” pour cela.

Il y a des employés / collègues que je connais qui ont travaillé sans relâche pour cette cause, sans aucun coup de pub comme ce que vous venez de faire.

Prends soin de toi et guéris vite. Vous avez vraiment besoin de Et à vous – Consulat des États-Unis. Je veux juste vous demander comment pouvez-vous demander à un jeune de 25 ans sans expérience de travail de parler d’un tel sujet… Vous faites tous clairement partie de “l’équipe diluez le sujet”.

Au milieu de toutes ces critiques, une entrepreneure nommée Shruti Jahagirdar s’est rendue sur Twitter et a affirmé que Navya n’avait jamais travaillé dans une organisation. Dans son tweet, elle a écrit : « Juste pour être parfaitement claire. Il ne s’agit pas de son privilège. Je crois que les gens de tous âges, privilèges et classes devraient parler d’égalité des sexes. J’ai un problème avec une organisation qui fait correspondre la mauvaise personne pour le mauvais discours (sujet) et dilue une discussion très importante.”

L’entrepreneur a en outre souligné à quel point elle souhaitait que Navya parle d’un autre sujet concernant l’égalité des sexes et non les femmes dans les salles de réunion. “Elle n’a tout simplement pas l’expérience nécessaire pour commenter cela. Aucun jeune de 25 ans ne l’aura pour être honnête”, lit-on dans son tweet.

Navya Nanda a récemment pris la parole au consulat des États-Unis – Travailler à l’égalité des sexes dans les « salles de conférence » en Inde. Elle a 25 ans. Elle n’a jamais travaillé dans une organisation ! Et ceux d’entre nous qui ont travaillé dans les 20 premières entreprises du Global Fortune 500, en particulier les industries dominées par les hommes (Inde et étranger), regardent‍♀️ — Shruti Jahagirdar (@Shruti_my_voice) 29 novembre 2022

Elle a parlé dans le cadre d’une campagne appelée #entreprenaari.Maintenant, dites-moi pourquoi voudriez-vous changer un mot parfaitement neutre pour amener les femmes dans la mêlée ? Disons-nous pompier ? (@Shruti_my_voice) 29 novembre 2022

Un moment digne de se demander pourquoi les personnes occupant des postes de pouvoir et de privilège ne peuvent pas céder la place à celles qui le méritent le plus sur la base de l’expertise ou du mérite, car elles pourraient bénéficier beaucoup plus de la visibilité et de l’accès dont ces personnes bénéficient DÉJÀ. https://t.co/VwKEBvRyj2– Nishta (@nishizzles) 29 novembre 2022

