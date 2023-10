Navya Nanda Naveli fait ses débuts à la Fashion Week de Paris dans une robe rouge sexy à épaules dénudées : regardez

Navya Nanda Naveli peut être vue marchant sur la rampe dans une robe rouge lors de la Fashion Week de Paris.

Amitabh Bachchan et la petite-fille de Jaya Bachchan, Navya Naveli Nanda, ont fait leurs débuts à la Fashion Week de Paris. La fière mère Shweta Bachchan a partagé un aperçu de l’événement et a écrit un doux mot pour sa fille.

Sur Instagram, Shweta a partagé une vidéo de Navya marchant sur la rampe dans une robe rouge. Partageant la vidéo, elle a écrit : « Petite mademoiselle L’Oréal ». Dans le clip, on peut voir Navya monter sur scène dans une robe rouge sexy à épaules dénudées.

Montre:





Partageant une série de photos de Jaya et Navya de Paris, la fière maman Shweta a écrit : « Tous les chemins menaient à Paris ce week-end. Enfin, du moins pour ma mère et moi. Comme Navya passait toutes ses journées à faire des choses pour L’Oréal. Ma mère et j’ai marché et mangé (plus manger que errer pour être honnête) Le spectacle a été une expérience et tellement émouvant – ma mère et moi avons toutes deux admis avoir retenu nos larmes alors que notre petite fille marchait tout sourire !!! Je me souviens de ses premiers pas, elle c’était à peine quelques jours après son 1er anniversaire – comme hier, tous les parents disent ça j’en suis sûr, c’est ringard et énervant, mais tellement vrai. Elle portait du rouge, la Tour Eiffel est devenue rose et nous sommes rentrés à la maison très fiers, très émotif et très affamé. J’ai glissé des M&M’s dans mon sac, même si c’est blasphématoire de manger du chocolat lors d’un défilé de mode, nous l’avons fait – parce que nous le valons bien.

Regarde:





Navya a réagi au message de sa mère et a écrit : « Vous m’avez tous les deux donné la force dont j’avais besoin. » Neha Dhupia a commenté : « Wow, juste wow… Mon cœur sourit @shwetabachchan. » Zoya Akhtar a commenté : « NAVYA. Je t’aime Shweta mais nous devons discuter de tes talents de caméraman. »

Pendant ce temps, la star de Bollywood et ancienne Miss Monde Aishwarya Rai Bachchan, qu’on ne présente plus, a récemment défilé à la Fashion Week de Paris dans une robe cape dorée. Elle a marché en tant qu’ambassadrice de la marque indienne pour L’Oréal Paris lors de l’événement organisé à la Tour Eiffel.

D’autres célébrités comme Kendall Jenner, Eva Longoria, Cindy Bruna, Andie MacDowel, Yseult Onguenet et Viola Davi ont également été vues à l’événement organisé par L’Oréal Paris. Les vidéos de la Fashion Week de Paris deviennent virales sur les réseaux sociaux. Dans l’un des clips viraux, on peut voir Aishwarya Rai Bachchan groover avec Kendall. (Avec les contributions de l’ANI)