Navy SEAL Sheehy dénonce l’échange d’otages « honteux » de Biden avec l’Iran et les décisions de politique étrangère « dangereuses »

EXCLUSIF – L’ancien Navy Seal Tim Sheehy, le candidat républicain candidat au renversement du sénateur démocrate Jon Tester dans le Montana, a critiqué la gestion de la politique étrangère du président Biden après le retrait d’Afghanistan, l’échange de prisonniers iraniens et l’orientation militaire « dangereuse ».

« Nous encourageons nos généraux et amiraux à se concentrer sur les questions sociales plutôt que sur la préparation au combat », a déclaré Sheehy à Fox News Digital dans une interview exclusive sur la trajectoire actuelle de l’armée sous Biden. « Nous devons vraiment nous concentrer sur le retour de nos militaires à la lutte contre la mortalité. »

Biden a récemment proposé un échange de prisonniers de 6 milliards de dollars avec l’Iran en échange de cinq prisonniers américains – une décision qui a suscité la réaction de plusieurs membres du Congrès, dont le sénateur Tom Cotton, R-Ark., qui a déclaré qu’il avait placé « une prime de 1,2 milliard de dollars sur le chef de chaque otage américain.

Sheehy s’est joint à la réaction contre la décision majeure.

L’ENGAGEMENT D’ÉTHIQUE RUPTURE DU SÉNAT DEM MONTRE LE BESOIN D’UNE « NOUVELLE GÉNÉRATION » DE LEADERSHIP, DIT LE RIVAL DU GOP

« C’est honteux. En fin de compte », a déclaré Sheehy, qui a servi en Irak, en Afghanistan, en Amérique du Sud et dans la région du Pacifique, à propos de la dernière décision de Biden. « Après le désastre de notre retrait afghan à Kaboul, qui était une autre décision honteuse de politique étrangère de Blinken et Biden, nous ne devrions pas en être surpris.

L’ADMINISTRATEUR BIDEN CLAQUÉ APRÈS AVOIR DÉGELÉ 6 MILLIARDS DE DOLLARS DANS UN ACCORD D’ÉCHANGE DE PRISONNIERS IRANIENS

Si nous continuons à permettre cela, à leur payer des milliards de dollars, à leur donner accès à leurs milliards de dollars de réserves d’État, nous ne faisons rien d’autre que donner du pouvoir à l’un des adversaires les plus persistants et les plus agressifs des États-Unis. C’est une honte pour toutes les troupes américaines, les professionnels du renseignement et les militaires qui travaillent avec diligence depuis des décennies pour tenter de contenir la menace iranienne. Et c’est vraiment triste de voir cela se reproduire une fois de plus. »

Le candidat du GOP a déclaré que son opinion sur les décisions de politique étrangère de Biden restait « très faible », citant un «manque de responsabilité » après le retrait d’Afghanistan qui a coûté la vie à 13 militaires américains.

Alors que l’armée poursuit ses efforts en faveur d’initiatives sociales, telles que l’utilisation de fonds fédéraux pour des opérations de conversion sexuelle pour les anciens combattants transgenres et des avortements gratuits pour les militaires, Sheehy a proposé une solution « simple » pour recentrer le service.

« Le travail de l’armée américaine est très simple : se rapprocher de l’ennemi et le tuer. Il s’agit de faire progresser les intérêts américains par la force militaire lorsque cela est nécessaire », a déclaré le lauréat du Purple Heart.

CLIQUEZ POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Maintenant, nous ne voulons pas utiliser cette force militaire à moins que nous y soyons absolument obligés. Et nous ne voulons pas envoyer nos jeunes garçons et filles à l’étranger à moins qu’il y ait une très bonne raison de le faire. Cependant, nous devons toujours être équipés nos militaires et veiller à ce que ce dont nous les équipons et la manière dont nous les équipons soient tous alignés avec leur mission, qui est de se rapprocher de l’ennemi et de le tuer et de promouvoir les intérêts de l’Amérique à l’étranger. Et en nous concentrant sur l’expérimentation sociale, les initiatives sociales au niveau Les dépenses liées à la préparation au combat sont très dangereuses. »

La Maison Blanche, le NSC et le Département d’État n’ont pas immédiatement répondu à une demande de réaction de Fox News Digital aux critiques de Sheehy.