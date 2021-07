Navtej Sarna sur l’avenir de l’Afghanistan, Quad

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken (à gauche) rencontre le Premier ministre indien Narendra Modi à sa résidence à New Delhi en Inde le 28 juillet 2021.

L’Afghanistan était l’un des nombreux sujets discuté mercredi lorsque le secrétaire d’État américain Antony Blinken a rencontré le ministre indien des Affaires étrangères Subrahmanyam Jaishankar à New Delhi. Blinken a également rencontré le Premier ministre Narendra Modi pour parler de efforts pour approfondir les relations bilatérales .

« Les deux pays veulent vraiment travailler ensemble pour créer un Afghanistan inclusif, sûr (et) stable », a déclaré Navtej Sarna jeudi sur « Street Signs Asia » de CNBC. Sarna a été ambassadeur de l’Inde aux États-Unis de novembre 2016 à décembre 2018.

Les États-Unis et l’Inde ont un intérêt commun pour l’Afghanistan – et aucune des deux parties ne veut que les talibans prennent le contrôle du pays par la force, a déclaré un ancien haut diplomate à CNBC.

« L’Inde et les États-Unis partagent un vif intérêt pour un Afghanistan pacifique, sûr et stable », a déclaré Blinken lors d’un point de presse conjoint avec Jaishankar à New Delhi, selon une transcription du département d’État.

« Il doit y avoir une résolution pacifique qui exige que les talibans et le gouvernement afghan se mettent à la table, et nous sommes tous les deux d’accord, je pense fermement, que tout futur gouvernement en Afghanistan doit être inclusif et pleinement représentatif du peuple afghan », il ajouta.

Du point de vue de l’Inde, elle souhaite que les États-Unis maintiennent la pression sur le Pakistan lorsqu’il s’agit de traiter avec les talibans, selon Sarna.