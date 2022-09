Navires de guerre chinois et russes repérés au large de l’île d’Alaska | Nouvelles américaines

Un convoi naval combiné chinois et russe, comprenant un croiseur lance-missiles et un destroyer, a été repéré près d’une île de l’Alaska par les garde-côtes américains.

Deux autres Chinois navires de guerre et trois russe des navires de guerre ont été aperçus dans la mer de Béring en une seule formation à 86 miles (138 km) de l’île de Kiska par le garde-côte américain Kimball.

Le navire basé à Honolulu a surveillé les navires avant qu’ils ne rompent leur formation et ne se dispersent.

Un C-130 Hercules a fourni un appui aérien depuis la station de la Garde côtière à Kodiak.

“Bien que la formation ait fonctionné conformément aux règles et normes internationales, nous rencontrerons la présence avec présence pour nous assurer qu’il n’y a pas de perturbation des intérêts américains dans l’environnement maritime autour de l’Alaska”, a déclaré le contre-amiral Nathan Moore, commandant du dix-septième district de la Garde côtière.

La Garde côtière a déclaré que les directives de l’opération Frontier Sentinel appellent à une “présence avec présence” lorsque des concurrents stratégiques opèrent dans et autour des eaux américaines.

L’incident est survenu un mois après que le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a mis en garde contre l’intérêt de la Chine pour l’Arctique et le renforcement militaire croissant de la Russie dans cette région.

Il a déclaré que la Russie avait mis en place un nouveau commandement de l’Arctique et avait ouvert des centaines de sites militaires arctiques nouveaux et anciens de l’ère soviétique, y compris des ports et des aérodromes en eau profonde.

La Chine s’est déclarée État “proche de l’Arctique”, a-t-il ajouté, et prévoit de construire le plus grand brise-glace du monde.

“Pékin et Moscou se sont également engagés à intensifier la coopération pratique dans l’Arctique. Cela fait partie d’un partenariat stratégique approfondi qui défie nos valeurs et nos intérêts”, a déclaré M. Stoltenberg lors d’une visite dans le nord du Canada.

Ce n’est pas la première fois que des navires de la marine chinoise naviguent près des eaux de l’Alaska.

En septembre 2021, des garde-côtes de la mer de Béring et de l’océan Pacifique Nord ont rencontré des navires chinois à environ 80 km au large des îles Aléoutiennes.