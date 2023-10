Navires camouflés et faux avions : comment la Russie protège sa flotte et ses bases aériennes de la mer Noire | Nouvelles du monde

La flotte russe de la mer Noire était autrefois considérée comme puissante, mais face à la menace croissante des attaques ukrainiennes, Moscou s’est tournée vers une stratégie de la Première Guerre mondiale pour la protéger.

Bien qu’elle ne dispose pas elle-même d’une marine, l’Ukraine a réussi à mener une série d’attaques réussies, notamment des frappes contre le quartier général de la marine russe de la mer Noire à Sébastopol en septembre et contre son navire amiral de 612 pieds Moskva en avril dernier.

Sky News a découvert que la Russie avait repeint cinq des navires de la flotte, dont son vaisseau amiral, l’Amiral Makarov, au cours des deux derniers mois, dans ce que les analystes décrivent comme une tentative de protéger la flotte « vulnérable ».

La Flotte de la mer Noire (BSF) compte une trentaine de navires de guerre et est principalement basée à Sébastopol, en Crimée occupée.

Image:

Le vaisseau amiral Amiral Makarov. Photo : A. Brichevski





Nous avons constaté que la proue et la poupe de cinq navires de guerre, dont l’Amiral Makarov – devenu le vaisseau amiral de la flotte après le naufrage du Moskva -, ont été peintes en bleu marine ou en noir entre le 26 mai et le 4 juillet de cette année.

Les experts suggèrent que la peinture du Makarov, de son navire jumeau, l’Amiral Essen, de l’Ivan Gobulets, du Muromets et du Grayvoron, vise à distraire visuellement les menaces ukrainiennes, notamment les drones maritimes, et à faire paraître les navires plus petits.

L’Ukraine s’est vantée de son utilisation de drones maritimes – ces navires agiles et sans pilote qui transportent des explosifs et se déplacent à la surface de l’eau – qui ont été utilisés lors d’attaques en Crimée.

Nous avons comparé des images d’archives des cinq navires et des images plus récentes publiées sur une chaîne Telegram russe liée à KCHF.ru, le site Internet de la flotte.

Nous ne sommes pas en mesure de prouver la date exacte à laquelle ces bateaux ont été peints, mais nous avons basé notre chronologie sur les dates auxquelles les images ont été mises en ligne.

Des chercheurs open source ont précédemment souligné que l’amiral Essen peint pouvait également être vu sur les images satellite. Le navire contient un missile terrestre Kalibr 8, qui a été régulièrement utilisé contre l’Ukraine pendant la guerre.

Les analystes estiment qu’il s’agit d’une « nouvelle forme de peinture éblouissante », une technique de leurre utilisant des motifs et des couleurs irréguliers, qui a été utilisée pour la première fois pendant la Première Guerre mondiale pour offrir une protection contre les bateaux allemands en mer.

Image:

Images avant et après de deux des navires peints Admiral Makarov (en haut) et Ivan Gobulets (en bas). Photos : A. Brichevski





Les analystes affirment que peindre chaque côté du bateau tente de le présenter comme plus petit qu’il ne l’est en cachant des éléments clés comme les héliports.

Même si les leurres navals ne sont pas nouveaux, ils nous renseignent sur la menace que représente l’Ukraine.

Le professeur Michael Clarke, analyste en matière de défense et de sécurité, a déclaré : « C’est une idée sensée, mais la Russie ne pensait pas que sa flotte se trouverait dans cette position. Elle doit revenir à certaines anciennes méthodes traditionnelles.

« Je ne pensais pas que le BSF serait soumis à autant de pression. Le fait que les Ukrainiens l’aient rendu vulnérable, nous ne nous y attendions pas au début de la guerre. »

Il ajoute qu’il s’agit d’une tactique bon marché qui peut donner aux forces russes plus de temps pour abattre les missiles entrants si les drones tombent sous le coup de la distraction visuelle, mais son efficacité est « décroissante ».

Image:

La proue peinte de l’amiral Essen prise le 19 juin à Sébastopol. Photo : PBC de Planet Labs





L’Ukraine a accès à des drones qui utilisent la signature radar et les signaux infrarouges. Dans certains cas, une couche de peinture ne fera aucune différence dans la détection.

Peindre des avions sur le tarmac

Mais la Russie ne s’est pas contentée du camouflage naval : elle a également utilisé la technique du leurre pour tenter de protéger ses bases aériennes, même proches de Moscou.

Des images satellite précédemment mises en évidence par des chercheurs open source ont montré que la Russie avait peint plusieurs avions au sol sur des bases aériennes pour tenter de tromper les drones ukrainiens.

Des images prises sur les bases aériennes d’Engels et de Yeysk et sur une base de lancement de missiles S400 au cours des derniers mois montrent des avions, dont des bombardiers stratégiques Tu-95, peints sur le tarmac.

La base S400, située dans le district de Timiryazevsky, se trouve à seulement 10 km environ du cœur de Moscou.

Image:

Une image satellite montre des pneus d’avions sur la base aérienne d’Engles, le 28 août. Photo : Technologies Maxar





Raphael S. Cohen, directeur du programme de stratégie et de doctrine du projet Air Force chez RAND, a déclaré : « La guerre se rapproche de plus en plus de la Russie. Le fait qu’elle mérite une réponse russe montre que vous devez considérer cela comme une mesure d’efficacité pour la Russie. Ukrainiens.

« Si vous incitez les Russes à s’inquiéter de la défense de leur base au point qu’ils prennent le temps de se camoufler, alors vous les avez clairement déséquilibrés. »

Des images satellite ont également montré des pneus placés sur le dessus d’un avion à la base aérienne d’Engels, qui, selon les analystes, pourraient être utilisés pour éviter que l’avion ne soit endommagé par des explosions à proximité.

