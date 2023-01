Navire d’espionnage russe présumé repéré au large d’Hawaï : ce qu’il faut savoir

Un navire russe, soupçonné d’être un navire espion, a opéré près d’Hawaï ces dernières semaines, la Garde côtière m’a dit cette semaine. L’agence surveille le navire en utilisant “des moyens de surface et aériens”, a-t-il ajouté.

En septembre de l’année dernière, un garde-côte américain en patrouille de routine près de l’île Kiska en Alaska a rencontré un convoi de navires de la marine chinoise et russe, selon la Garde côtière . Les trois navires chinois, dont un croiseur lance-missiles, et quatre navires russes, dont un destroyer, ont été détectés dans une zone située à l’intérieur de la zone économique exclusive des États-Unis.

En décembre 2019, des responsables américains ont déclaré qu’un navire espion russe, le Viktor Leonov, naviguait près de la côte est des États-Unis de manière dangereuse. “Cette opération dangereuse comprend le fait de ne pas allumer les feux de circulation dans des conditions de visibilité réduite, de ne pas répondre aux grêles des navires commerciaux tentant de coordonner un passage en toute sécurité et d’autres mouvements erratiques”, a déclaré la Garde côtière, selon le Military Times .

En 2016, la marine américaine a signalé avoir aperçu un navire espion russe près d’Hawaï, alors que les États-Unis et les pays partenaires menaient des exercices navals à grande échelle, The Associated Press signalé.