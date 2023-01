Navire de guerre russe armé de missiles hypersoniques pour s’entraîner avec les marines chinoise et sud-africaine

CNN

—



Un navire de guerre russe armé de missiles hypersoniques avancés a effectué un exercice dans l’océan Atlantique, avant des exercices navals conjoints avec les marines chinoise et sud-africaine prévus le mois prochain, a annoncé mercredi le ministère russe de la Défense.

La frégate russe Admiral Gorshkov, armée de missiles hypersoniques Zircon, s’est entraînée à “lancer une frappe de missile contre une cible de surface ennemie”, a déclaré le commandant du navire Igor Krokhmal dans une vidéo publiée par le ministère.

L’exercice, décrit par l’agence de presse d’État Tass comme un “lancement électronique” ou une simulation virtuelle, a confirmé les “caractéristiques de conception” du système de missile, a déclaré Krokhmal, qui a souligné la prétendue capacité des missiles à atteindre des distances de plus de 900 kilomètres ( 559 milles).

Le test faisait partie d’un long voyage de la frégate Admiral Gorshkov lancée plus tôt ce mois-ci, lorsque les médias d’État russes ont déclaré que le navire de guerre avait été envoyé avec les missiles hypersoniques. Le déploiement comprendra également une formation conjointe avec les marines chinoise et sud-africaine au large des côtes sud-africaines, selon Moscou et Pretoria.

Les exercices interviennent alors que la Russie approche du premier anniversaire de son invasion à grande échelle de l’Ukraine et marquent à la fois une démonstration de force et – avec les exercices conjoints – une occasion pour Moscou de montrer qu’elle n’est pas isolée sur la scène mondiale, malgré une large condamnation internationale. de sa guerre non provoquée.

La Maison Blanche a déclaré lundi que les États-Unis « s’inquiètent de tout pays … s’exerçant avec la Russie alors que la Russie mène une guerre brutale contre l’Ukraine ».

Lors d’une réunion conjointe à Pretoria lundi, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et son homologue sud-africain Naledi Pandor ont défendu les exercices navals, Lavrov affirmant que Moscou ne voulait pas de soi-disant “scandales” concernant les exercices.

Pandor, qui a posé aux côtés de Lavrov tout en souriant et en se serrant la main, a affirmé qu’il était de pratique normale pour tous les pays de mener des exercices militaires avec des “amis du monde entier”.

«Il ne devrait y avoir aucune contrainte sur aucun pays, qu’il devrait les mener avec un autre partenaire. Cela fait partie du cours naturel des relations entre les pays », a-t-elle ajouté, sans faire explicitement référence aux critiques adressées à l’Afrique du Sud pour son refus de condamner l’invasion russe.

Dans une déclaration séparée détaillant les exercices conjoints, qui se sont déroulés du 17 au 27 février, le ministère sud-africain de la Défense a déclaré que “contrairement aux affirmations” des critiques, l’Afrique du Sud “n’abandonnait pas sa position neutre sur le conflit russo-ukrainien” et “continue exhorter les deux parties à engager un dialogue comme solution au conflit actuel.

La Chine n’a pas fait de déclaration confirmant directement sa participation, mais son site Web du ministère de la Défense a publié lundi un article de l’agence de presse d’État Xinhua faisant référence à l’annonce des exercices par l’Afrique du Sud. La Chine célèbre une semaine de vacances du Nouvel An lunaire.

Les États-Unis ont mis en garde à plusieurs reprises Pékin – qui entretient un partenariat stratégique étroit avec Moscou – contre tout soutien matériel à l’armée russe dans sa guerre en Ukraine.

L’administration Biden a récemment fait part de ses inquiétudes à la Chine au sujet des preuves dont elle dispose suggérant que des entreprises chinoises ont vendu des équipements non létaux à la Russie pour une utilisation en Ukraine, bien qu’il ne soit pas clair si Pékin était au courant des prétendues transactions.

L’exercice maritime conjoint devrait inclure quelque 350 membres de la Force de défense nationale sud-africaine qui participeront aux côtés de leurs homologues russes et chinois, selon l’Afrique du Sud. Un exercice antérieur entre les trois marines a eu lieu en 2019.

C’est la première fois que les exercices incluront la frégate Admiral Gorshkov transportant des missiles hypersoniques Zircon, qui ont été testés pour la première fois fin 2021.

Les armes à longue portée, dont le président russe Vladimir Poutine a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’elles n’avaient “d’analogues dans aucun pays du monde”, voyagent plus de cinq fois la vitesse du son et sont plus difficiles à détecter et à intercepter.

La frégate a été activement impliquée dans les tests des missiles, conçus et produits par l’Association de recherche et de production de construction de machines, qui fait partie de la Corporation russe des missiles tactiques, selon Tass.

Son déploiement actuel, lancé le 4 janvier, devait voir le navire transiter par la mer Méditerranée et dans l’océan Indien, a rapporté Tass à l’époque.