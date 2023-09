Navire de croisière Disney Treasure : découvrez les photos du tout nouveau « Palais » sur l’eau

Disney a dévoilé son prochain paquebot de croisière, le Disney Treasure. Commandé par Minnie Mouse, le Trésor est le navire jumeau du Disney Wish, qui a mis les voiles l’année dernière. Là où le Souhait était le château de Disney sur les mers, le Trésor est le « palais » de Disney. Il quittera Port Canaveral, en Floride, pour son voyage inaugural, une croisière de sept nuits dans les Caraïbes, le 21 décembre 2024.

Le trésor Disney, qui a pour thème « l’aventure », présente un décor et des styles tout droit sortis d’Agrabah, le décor d’Aladdin, dans sa grande salle, y compris une statue d’Aladdin et de Jasmine sur leur tapis magique. Il y a aussi beaucoup de turquoise, de bleu sarcelle, d’or, des tapis avec des éléphants, des plumes de paon, des scarabées, des lampes magiques et des bijoux, et un énorme luminaire marocain au plafond.