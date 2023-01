Navire de croisière de luxe signalé par PM coincé dans le Bihar le jour 3

La croisière phare Ganga Vilas, qui a été inaugurée par le Premier ministre Narendra Modi la semaine dernière, s’est retrouvée bloquée le troisième jour de son voyage de 51 jours dans le Chhapra du Bihar en raison des eaux peu profondes du Gange, ont annoncé aujourd’hui des responsables.

La croisière qui devait accoster au rivage pour que les touristes visitent Chirand, un site archéologique, s’est bloquée en raison d’un manque d’eau dans le Gange près de la zone Doriganj du district.

Chirand Saran, situé à 11 km au sud-est de Chhapra près de Doriganj Bazar, est le site archéologique le plus important du district. Les remplissages de stupanuma construits sur les rives de la rivière Ghaghra sont associés à des influences hindoues, bouddhistes et musulmanes. Cependant, en raison des eaux peu profondes sur le rivage, il était difficile d’amener la croisière jusqu’au rivage, ont déclaré des responsables.

Dès réception de l’information, l’équipe du SDRF s’est rendue sur place pour secourir les touristes grâce à une petite embarcation afin qu’ils n’aient pas de difficultés à rejoindre Chirand Saran.

Le commandant de Chhapra, Satendra Singh, qui fait partie de l’équipe de prise de dispositions, a déclaré que des dispositions adéquates avaient été prises pour les touristes à Chirand.

“L’équipe SDRF est stationnée au ghat afin que des mesures immédiates puissent être prises en cas de situation fâcheuse. En raison de la diminution de l’eau, il est difficile d’amener la croisière jusqu’au rivage. Par conséquent, des efforts sont déployés pour amener les touristes à travers de petits bateaux, ” il a dit.

Ganga Vilas Cruise a également des caractéristiques spéciales. Sa vitesse peut atteindre 12 kilomètres par heure en amont et 20 kilomètres en aval. La croisière dispose d’un système d’osmose inverse pour l’eau potable, ainsi que d’une station d’épuration. La croisière dispose de toutes les installations nécessaires pour le confort des personnes et leurs besoins. Son tarif en Inde est de Rs 25 000 par jour, tandis qu’au Bangladesh, le tarif est de Rs 50 000 par jour.

Le PM Modi avait quitté la croisière de Varanasi le 13 janvier.

La croisière de luxe à trois ponts voyagera sur la plus longue voie navigable du monde de Varanasi à Dibrugarh en Assam. La croisière a une capacité de 80 passagers avec 18 combinaisons.

Cette croisière fera un voyage aventureux de 51 jours et traversera le Bangladesh pendant 15 jours.

Ensuite, il ira à Dibrugarh par le fleuve Brahmapoutre en Assam.

La croisière de luxe couvrira une distance de plus de 3 200 km et traversera 5 états en Inde et au Bangladesh.

Cette croisière traversera un total de 27 systèmes fluviaux de l’UP, du Bihar, du Bengale occidental, du Bangladesh et de l’Assam. La croisière traversera trois grands fleuves, le Ganga, le Meghna et le Brahmapoutre.

La croisière entrera dans les systèmes fluviaux Bhagirathi, Hooghly, Bidyavati, Malata et Sundarbans au Bengale.

Au Bangladesh, il passera par Meghna, Padma et Jamuna au Bangladesh, puis entrera dans le Brahmapoutre en Assam.

Selon un communiqué officiel, la croisière de 51 jours est prévue avec des visites de 50 sites touristiques, notamment des sites du patrimoine mondial, des parcs nationaux, des rivières Ghats et de grandes villes comme Patna au Bihar, Sahibganj au Jharkhand, Kolkata au Bengale occidental, Dhaka au Bangladesh et Guwahati en Assam.



