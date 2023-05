Naviguez dans les rues du centre de l’Okanagan sur un nouveau vélo électrique avec un rabais provincial

Le gouvernement provincial offre des rabais pour l’achat de nouveaux vélos électriques à compter du 1er juin.

«Les vélos électriques réduisent considérablement les émissions de gaz à effet de serre et offrent une alternative pratique au remplacement des trajets en véhicule à moteur», selon un communiqué publié sur le site Web du BC Electric Bike Rebate Program. « En basant le montant de la remise sur le revenu, nous pouvons faire des vélos électriques un choix de transport propre, plus abordable et accessible à tous. »

Les résidents de la Colombie-Britannique qui gagnent moins de 38 950 $ par année sont admissibles à une remise de 1 400 $.

Ceux qui gagnent entre 38 951 $ et 51 130 $ peuvent recevoir 1 000 $, et les résidents gagnant 51 131 $ et plus verront un rabais de 350 $.

Pour être éligible, le site Web conseille de ne pas acheter de vélo électrique avant le 1er juin et un e-mail d’approbation doit être envoyé avant qu’un vélo puisse être acheté.

Plus d’informations peuvent être trouvées sur le site Web BC E-bike Rebate.

