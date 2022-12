Naviguer pendant les vacances lorsque votre enfant adulte a des problèmes de toxicomanie

“Le monde a découvert que j’avais un problème d’alcool et de drogue et mon anonymat a été brisé publiquement”, rapporte-t-elle. «Je pensais que ma vie était finie et au début; J’ai ressenti de la stigmatisation et de la honte. Mais raconter mon histoire publiquement est ce qui m’a finalement amené à quitter le secteur de l’information et à entrer à temps plein dans la communauté de la récupération et m’a amené à rejoindre REAL.

Dhue, qui a presque 54 ans, dit que sa consommation de substances a commencé à l’université.

“J’ai bu de l’alcool et j’ai abusé de la cocaïne jusqu’à l’âge de 37 ans”, dit-elle. “Ma consommation d’alcool et de drogue s’est aggravée après avoir quitté l’université et je buvais tout le temps, pas seulement pendant les vacances.”

À cette époque, « il y avait peu de ressources et pas d’internet. Les parents n’étaient pas aussi conscients à l’époque qu’ils le sont maintenant. Mais même maintenant, les parents sont souvent dans le noir et se sentent isolés et stigmatisés. Je suis sûr que cette ressource aurait pu être très utile à mes parents si une telle chose avait existé.

Tu n’es pas seul