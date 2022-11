Naviguer dans le processus de greffe de rein

Combien de temps cela prend-il?

Si vous attendez un donneur décédé, cela peut prendre quelques années avant qu’un rein soit disponible pour vous. C’est environ 3 à 5 ans d’attente.

Votre attente peut être plus longue, selon votre âge et votre état de santé. Si vous avez un système immunitaire sensibilisé par des greffes, des transfusions sanguines ou des grossesses antérieures, il peut être plus difficile de trouver un donneur compatible, vous devrez donc peut-être attendre plus longtemps.