Naviguer dans la paternité en tant qu’homme noir

L’un des essayistes, Linwood G. Vereen, professeur agrégé de formation en conseil à l’Université de Shippensburg en Pennsylvanie, qui a engendré cinq enfants biraciaux, a écrit: «Ce que j’ai appris au cours de mon parcours de conseil, c’est que mes besoins sont valables. J’ai appris qu’il n’y a rien de mal à libérer les attentes irréalistes des autres qui blessent mon âme, et que ma vie de Noir compte. J’ai appris que même si mes enfants ont besoin de réussir dans la vie, ils doivent aussi apprendre l’humilité en voyant leur père faire preuve d’humilité.

Dites-m’en plus pourquoi il était particulièrement important pour vous de présenter les voix des pères noirs.

Il est très facile de consommer du contenu sur les hommes noirs qui se concentre sur certains des défis qui nous ont été systématiquement posés.

Vous connaissez le stéréotype du père noir absent, ou la surreprésentation des hommes noirs incarcérés. Mais il y a un ensemble d’expériences beaucoup plus nuancées, riches et complexes que les hommes noirs ont. Il y a tellement de choses à savoir, à comprendre et à apprécier sur qui sont les hommes noirs dans le contexte de leurs communautés et comment ils servent leurs enfants biologiques et leurs parents fictifs – ou les enfants pour lesquels ils sont des « oncles de jeu » et des « cousins ​​de jeu ».

Et c’est important parce que nous sommes tous sujets aux stéréotypes et aux préjugés, et personne ne mérite cela. Des choses comme aller chez le pédiatre avec votre enfant et les professionnels de la santé vous dire qu’ils sont surpris de vous voir. Ou aller à un autre rendez-vous chez le spécialiste, peut-être avec votre partenaire, et le professionnel de la santé ou le spécialiste ne vous a même pas posé de questions. Des affaires de garde peuvent également se produire dans les systèmes judiciaires, ce qui peut empêcher les pères noirs d’être aussi engagés qu’ils le souhaitent.

Y a-t-il des joyaux de sagesse dans le livre qui pourraient être utiles aux pères noirs ?

Nous sommes socialisés pour être les protecteurs de nos familles, les protecteurs de nos partenaires ; subvenir aux besoins de nos enfants et de nos familles ; et les préparer au succès. Et c’est beaucoup de pression. Et souvent, cette capacité a été influencée par le profil socio-économique de quelqu’un. Ce que nous savons maintenant, c’est que les pères, et les pères noirs en particulier, contribuent de manière bien plus large que la fourniture financière et trouvent des moyens de subvenir aux besoins émotionnels de leurs enfants. Je ne peux pas exagérer à quel point ces choses sont importantes.