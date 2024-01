Naviguer à l’horizon 2024 : les villes européennes s’attaquent au refroidissement urbain, aux embouteillages et à la connexion

via Shutterstock | Alexandre.ROSA | Rotterdam

À l’aube de 2024, les villes européennes présentent divers marqueurs de développement urbain qui ouvrent la voie à la nouvelle année. Sous les thèmes de la mobilité urbaine à Bruxelles, de la durabilité à Valence, des Smart Cities à Rotterdam et du refroidissement urbain à Paris, chaque ville réalise des progrès remarquables sur la route vers 2030. Dans ces tissus urbains diversifiés, les villes européennes démontrent leur engagement à définir les défis. et travailler à façonner un avenir soucieux du climat.

via Shutterstock | Marc Bruxelles | Bruxelles

Le Brussels Times vient d’annoncer que la capitale belge a été classée parmi les 10 plus embouteillées au monde villes. Avec des véhicules ayant besoin de 27 minutes supplémentaires pour parcourir 10 km par rapport à l’année précédente, la ville était classée cinquième en Europe au niveau régional. Dans un effort pour réduire les embouteillages, la ville encourage activement d’autres moyens de transport, notamment les trains, les bus, les tramways et les vélos. Le problème de congestion à Bruxelles a commencé en 2022, et le ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt estime qu’il est nécessaire de renforcer une redevance kilométrique intelligente», peut être une solution plausible à cette surpopulation.

via Shutterstock | RossHelen | Vieille ville de Valence

Valence, en Espagne, a a reçu le titre de Capitale verte européenne 2024. Située sur la côte sud-est de l’Espagne, la ville célèbre cette prestigieuse reconnaissance avec 400 activités centrées sur la pollution, la perte de biodiversité et la sensibilisation au changement climatique. Obtenu par la ville en raison de l’importance accordée à l’implication des citoyens, ce prix récompense la coopération de Valence entre le gouvernement local et les citoyens. Atteindre les objectifs de neutralité environnementale et climatique d’ici 2030, Le slogan de Valence est « En mission ensemble ». Enfin, les efforts de la ville sont encore renforcés par l’accréditation EU Mission Label, la positionnant comme un exemple pour d’autres villes européennes s’orientant vers des alternatives durables.

Cette année, Rotterdam se déroule pour accueillir la Conférence 2024 sur les villes intelligentes ouvertes et agiles. Soulignant la valeur d’une coopération étroite de ville à ville, tLa ville présentera sa « Plateforme urbaine ouverte », qui se concentre sur des mécanismes d’interopérabilité minimaux pour l’échange de données. Avec pour thème « Devenir meilleur Connected », la conférence vise à soutenir un réseau solide entre les villes, favorisant la croissance et le développement collaboratifs entre elles.

via Shutterstock | Romain Belogorodov | Vue du dessus de la Seine

Enfin, afin de répondre à la demande croissante de climatisation tout en réduisant les émissions de carbone, Paris étend officiellement un nouveau système de refroidissement urbain, qui utilise l’eau de la Seine. Ce système, géré par Paris Fraicheur et propriété d’Engie et de la RATP, remplace la climatisation individuelle. des systèmes dans les bâtiments avec de l’eau glacée de la Seine, réduisant ainsi les émissions de carbone. Selon Reuters, la ville vise à quadrupler le réseau pour le porter à 250 km d’ici 2042. En fait, il est prévu de l’étendre aux régions du sud et aux établissements vitaux, notamment les hôpitaux, les garderies et les maisons de retraite.

A 200 jours de la fin, Paris se prépare aux XXXIIIes Jeux Olympiques 2024. Destinés à être le plus grand événement jamais organisé en France, le conseil municipal a approuvé 43 nouvelles initiatives catalysant la transformation de la ville. La législation de la ville de New York vient d’interdire les Airbnb et la location d’appartements à court terme. Enfin, les villes européennes ont pris des mesures, notamment des amendes, des frais d’entrée et des systèmes de plages horaires, pour imposer des restrictions et faire face à la surpopulation des centres-villes.