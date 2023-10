BISMARCK, ND (AP) — Une entreprise a annoncé vendredi qu’elle annulerait ses projets de pipeline de 1 300 milles (2 092 kilomètres) traversant cinq États du Midwest qui auraient émissions de dioxyde de carbone collectées provenant des usines d’éthanol et enfoui le gaz profondément sous terre.

Le projet Heartland Greenway de Navigator CO2 Ventures fait partie d’une poignée d’entreprises similaires soutenues par l’industrie des carburants renouvelables et les organisations agricoles, mais de nombreux propriétaires fonciers et groupes environnementaux s’opposent aux pipelines et remettent en question leur sécurité et leur efficacité dans la réduction des gaz à effet de serre.

Dans une déclaration écrite, la société a déclaré que « la nature imprévisible des processus réglementaires et gouvernementaux impliqués, en particulier dans le Dakota du Sud et l’Iowa », a été la clé de la décision d’annuler le projet.

Le pipeline de Navigator aurait transporté les émissions de CO2 de plus de 20 usines réparties dans l’Illinois, l’Iowa, le Minnesota, le Nebraska et le Dakota du Sud, pour un stockage permanent en profondeur dans l’Illinois.

Le directeur exécutif de l’Iowa Renewable Fuels Association, Monte Shaw, a déclaré que les projets de captage du carbone sont « le meilleur moyen d’aligner la production d’éthanol avec la demande croissante de carburants à faible teneur en carbone, tant au pays qu’à l’étranger », et sont essentiels « pour débloquer les 100 milliards de gallons d’aviation durable ». marché des carburants pour l’agriculture, à long terme.

« Il n’est pas exagéré de dire que les décisions prises au cours des prochains mois placeront probablement l’agriculture sur l’une des deux voies suivantes. L’un conduirait à la stagnation des années 1990, dans la mesure où la production de maïs dépasse la demande, et l’autre ouvrirait de nouvelles opportunités de marché plus grandes que tout ce que nous avons jamais vu auparavant », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Navigateur plus tôt ce mois-ci a retiré sa demande de permis crucial dans l’Illinois et a également déclaré qu’elle suspendait toutes ses demandes de permis. Ces mesures sont intervenues après que les régulateurs des services publics du Dakota du Sud a refusé à Navigator un permis de construire en septembre.

Le pipeline aurait utilisé technologie de captage du carbone, que ses partisans présentent comme un combattant du changement climatique, avec des incitatifs fiscaux fédéraux et des milliards de dollars du Congrès, rendant ces efforts lucratifs. Mais les opposants remettre en question la technologie à grande échelle, et disent que cela pourrait nécessiter des investissements plus importants que des investissements moins coûteux des alternatives telles que l’énergie solaire et éolienne.

Conduites de CO2 ont été confrontés à des représailles des propriétaires terriens, qui craignent une rupture de pipeline et que leurs terres leur seront retirées pour les projets.

Les opposants au pipeline ont salué l’annonce de Navigator vendredi.

« Tout le monde a dit que nous n’avions aucune chance contre les pipelines dangereux financés par des milliards de dollars et soutenus par l’étranger, mais lorsque des centaines de propriétaires fonciers s’unissent autour d’une stratégie juridique unifiée, nous pouvons gagner », a déclaré Brian Jorde, un avocat basé à Omaha qui représente de nombreux propriétaires fonciers opposés au projet. Projets de pipelines dans le Midwest.

Des panels de réglementation du Dakota du Nord et du Dakota du Sud ont porté des coups au réseau de pipelines interétatiques proposé par Summit Carbon Solutions, d’une valeur de 5,5 milliards de dollars et d’une longueur de 2 000 milles (3 219 kilomètres). Le système transporterait les émissions de CO2 de plus de 30 usines d’éthanol de l’Iowa, du Minnesota, du Nebraska, du Dakota du Nord et du Dakota du Sud, pour les enfouir profondément sous terre dans le centre du Dakota du Nord.

Les régulateurs du Dakota du Nord ont refusé à Summit un permis d’implantation, mais a accédé à la demande de réexamen de la société. Le panel du Dakota du Sud a rejeté la demande de permis de l’entreprise, mais Summit a l’intention de présenter une nouvelle demande.

Les régulateurs de l’Iowa ont suspendu ce mois-ci une audience d’une semaine sur le projet du Sommet, qui devrait reprendre le mois prochain. Les régulateurs du Minnesota procèdent une évaluation environnementale pour une petite partie du projet de Summit.

Droits d’auteur © 2023 L’Associated Press. Tous droits réservés. Ce site Web n’est pas destiné aux utilisateurs situés dans l’Espace économique européen.