Navid Sole, vierge de 27 ans de Celebs Go Dating, dit que l’émission l’a aidé à parler de sa sexualité

La star de CELEBS Go Dating, Navid Sole, a déclaré que l’émission l’avait aidé à s’ouvrir sur sa sexualité.

La star de l’apprenti – qui participe actuellement à l’émission E4 dans le but de trouver l’amour – a déclaré qu’il voulait se familiariser avec la scène des rencontres après avoir admis qu’il manquait d’expérience dans ce département.

Navid Sole a déclaré que Celebs Go Dating l’avait aidé à parler de sa sexualité[/caption]

Navid – dont on a déjà parlé comme étant une vierge de 27 ans – a déclaré que les experts l’avaient aidé à explorer sa sexualité.

S’adressant exclusivement à The Sun, Navid a déclaré: “Dans l’émission, je suis sorti avec des hommes et des femmes, mais cela va être intéressant de voir qui sera cette personne.

« Je suis très ouvert d’esprit et je voulais juste explorer ce que j’aime.

“J’ai l’impression qu’avec ce processus, j’ai appris plus sur ce que j’aime.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il lui était difficile de parler de sa sexualité, Navid a déclaré lors de l’événement de lancement de Celebs Go Dating : “Ma sexualité n’est pas quelque chose dont j’ai vraiment parlé sur ma plateforme de médias sociaux, même lorsque j’ai fait d’autres émissions de télévision.

“Donc, je suppose que ce sera une surprise parce que mes téléspectateurs continuent de penser que je pourrais être hétéro.

“Je reçois des questions sur Instagram me demandant si je suis gay mais je n’y réponds jamais.

“Alors, maintenant, ils peuvent vraiment voir à quoi je ressemble, dans quoi je suis et juste voir quels sont mes choix.”

Le pharmacien a déclaré qu’il avait beaucoup appris sur lui-même au cours du processus et qu’il était reparti avec un homme différent.

“Ce fut une montagne russe d’un voyage avec tout le spectacle, des hauts et des bas, un environnement différent”, a-t-il poursuivi.

“C’était fou parce que je n’ai jamais eu de rendez-vous, et je n’ai jamais été en couple auparavant, je suis toujours vierge.

« J’ai rencontré différentes personnes, j’ai aimé certaines et je n’ai pas aimé d’autres.

“C’était mon premier vrai rendez-vous, c’était éprouvant pour les nerfs, mais vous pourrez voir mon côté quand je suis nerveux.

“Les gens pensent que lorsque vous êtes nerveux, vous êtes agité ou effrayé, mais la façon dont je me comporte est différente de ce que vous pensez.”

“Vous pouvez voir Anna et Paul vraiment m’éplucher comme un oignon parce qu’il y a tellement de couches pour moi, vous pouvez vraiment voir des côtés vraiment différents de moi – ils ont fait un travail incroyable.

“J’ai appris à ne pas essayer de toujours plaire aux autres parce que j’ai l’impression d’être une personne qui veut toujours fournir et donner, même si c’est de l’argent et j’ai appris à ne pas le faire.

“Être un peu égoïste, dans le bon sens, se mettre en premier.”

Navid n’est pas étranger à la télévision, puisqu’il a également participé à Rich Kids Go Skint en 2019.

Pendant deux nuits, Navid a troqué son couvre-lit Versace et sa femme de chambre pour faire l’expérience de la vie sur la ligne de pain pour l’émission de Channel 5.

Il a également joué dans la deuxième saison de Eating With My Ex de la BBC la même année et est apparu dans la septième saison de Judge Rinder d’ITV il y a quatre ans.

Navid est apparu sur la BBC The Apprentice plus tôt cette année, mais est devenu le troisième candidat à être renvoyé de la salle de conférence de Lord Sugar.

Navid rejoint Sinitta, Gary Lucy, Laura Anderson et Pete Wicks alors que l’émission revient les soirs de semaine à 22h sur E4.

Navid est apparu sur The Apprentice plus tôt cette année[/caption]