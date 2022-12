Navid de Celebs Go Dating révèle une offre de chambre classée X avec Bethan Kershaw – et pourquoi elle ne sera JAMAIS montrée à la caméra

Navid Sole de CELEBS Go Dating a parlé d’une proposition de chambre torride avec Bethan Kershaw – qui était trop impertinente pour être montrée à l’écran.

La star de l’Apprenti cherchait l’amour dans l’émission E4.

Les célébrités sortent avec Bethan et Navid ont demandé effrontément à leur co-star un trio[/caption]

Le gagnant de Love Island, Liam, était flatté, mais a poliment refusé[/caption]

Navid, qui a été ouvert sur sa sexualité et a demandé à sortir avec des hommes et des femmes dans l’émission, a révélé les commérages en coulisses.

Il a parlé de ses bouffonneries de vacances à Chypre avec la légende de Geordie Shore Bethan… et un Love Islander.

Il a déclaré au Sun : “Bethan et moi avons demandé à Liam un plan à trois, mais il n’y est pas allé.”

Navid a expliqué: «Nous nous sommes envolés pour Chypre à la mi-octobre et moi, Bethan et Liam étions comme un petit trio de toute façon. Liam est si chaud, alors nous lui avons demandé s’il voulait faire un trio avec nous. Il a eu l’air un peu surpris et a plaisanté “tu serais trop difficile à gérer pour moi”. “

Pendant ce temps, le beau gosse de TOWIE, Pete, a fait une offre extrêmement impertinente à sa co-star.

La star de l’Apprenti a déclaré au Sun : “Pete est une légende. Il m’a dit de ne pas m’inquiéter pour ma vie amoureuse, il m’a dit qu’il m’emmènerait dans un club de strip-tease et que je pourrais perdre ma virginité sans problème.

« J’attends toujours d’accepter l’offre. Ils ne l’ont pas montré à la télévision, mais j’ai été tellement surpris.

Navid – qui a déjà parlé d’être une vierge de 27 ans – a déclaré que Sinitta avait été son rocher tout au long du processus.

Il a déclaré au Sun: “J’aime Sinitta en morceaux. Elle est là pour me guider, me donner des conseils sur la façon dont je dois m’habiller pour bien paraître pour attirer la bonne personne.

“Nous sommes comme deux pois dans une cosse.”

Navid a félicité les experts pour l’avoir aidé à explorer sa sexualité.

S’adressant exclusivement à The Sun, Navid a déclaré: “Dans l’émission, je suis sorti avec des hommes et des femmes, mais il sera intéressant de voir qui cette personne sera à la fin.

Bethan a cherché l’amour dans la série[/caption]

