Le président de la commission d’enquête de l’ONU discute des conclusions sur « l’occupation illégale du territoire palestinien ».

Navi Pillay préside la Commission d’enquête des Nations Unies sur le territoire palestinien occupé et Israël.

Quelques semaines avant que le Hamas ne lance son offensive surprise du 7 octobre dans le sud d’Israël et qu’Israël ne lance une opération militaire majeure à Gaza, Pillay a publié un rapport (PDF).

Il dit : « La commission estime que les opérations de maintien de l’ordre de plus en plus militarisées d’Israël et les attaques répétées d’Israël sur Gaza visent à maintenir son occupation illégale de 56 ans. »

Alors que la dernière escalade en est à sa troisième semaine, Navi Pillay s’entretient avec Al Jazeera.