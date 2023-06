Navi Mumbai va obtenir un nouvel aéroport international, à 49 km de la porte de l’Inde

Navi Mumbai est sur le point d’avoir un aéroport international, qui est construit en tenant compte de la forte demande de trafic aérien. Le nouvel aéroport sera situé au centre de la région métropolitaine de Mumbai (MMR) à Ulwe à Navi Mumbai.

L’aéroport sera construit et géré par Adani Airports, l’un des plus grands exploitants d’aéroports indiens. Construit en quatre phases, le plan vise à faire de l’aéroport l’un des plus économes en énergie et respectueux de l’environnement au monde.

Tous les véhicules qui seront utilisés à la station seront électriques et des bornes de recharge seront installées dans tout l’aéroport. Il utilisera également largement de l’électricité verte, dont une grande partie sera de l’énergie solaire produite sur le site, a indiqué le groupe gérant le projet dans un communiqué.

Le design du terminal s’inspire du lotus, la fleur nationale de l’Inde.

Les deux premières phases seront achevées d’ici décembre 2024. L’aéroport international de Navi Mumbai (NMIA) sera construit sur une superficie de 1160 hectares.

Le ministre en chef du Maharashtra, Eknath Shinde, a passé hier en revue les travaux en cours sur le site avec son adjoint Devendra Fadnavis.

Après une inspection aérienne du site, les deux dirigeants ont bénéficié d’une présentation détaillée par les représentants du groupe Adani sur les caractéristiques de l’aéroport.

Le ministre en chef a déclaré que le nouvel aéroport sera important non seulement pour le Maharashtra, mais aussi pour le pays. Il a ajouté que cela réduirait le fardeau de l’aéroport de Mumbai.

Détaillant les défis rencontrés dans le projet, l’équipe du projet a déclaré qu’elle devait encore s’attaquer aux hautes collines et aux rochers et également modifier le cours de la rivière Ulwe.

« Les défis étaient nombreux sur les 1160 hectares de terrain destinés au projet. En particulier, dans la partie sud qui a été présélectionnée, il y avait une colline de 2 km de long et de 100 mètres de haut avec 55 millions de mètres cubes de roche », explique Charudatta. Deshmukh, co-président – Planification et conception du projet NMIA.

« La rivière Ulwe avait son cours de 40 mètres de large traversant le site. La rivière a été recourue et le cours actuel de la rivière fait 200 mètres de large et n’a pas d’impact sur le site », a-t-il ajouté.

La distance entre le nouvel aéroport de Navi Mumbai et l’aéroport de Mumbai sera inférieure à 40 km.

L’aéroport serait relié au Mumbai Trans-Harbour Link (MTHL) de 22 km, qui servira de principal lien routier entre l’aéroport et la métropole.

(Avertissement : New Delhi Television est une filiale d’AMG Media Networks Limited, une société du groupe Adani.)