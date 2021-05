Navello trop vif pour ses rivaux de Chester en ouverture Actualités des courses

Navello s’est avéré être un jeune polyvalent en justifiant le favoritisme 5-4 dans l’ICM Stellar Sports Lily Agnes Conditions Stakes à Chester.

Le fils d’Ivawood de George Boughey avait déjà sa quatrième course de la saison et son entraîneur en prévoit une autre avant un probable voyage à Royal Ascot.

Nicola Currie a repris la course sur un demi-tour et a tiré six longueurs impressionnantes d’un précédent vainqueur dans Devious Angel.

« C’était génial. Ce n’était pas surprenant qu’il ait fait ça, car sa mère était placée dans le Groupe sur un sol mou, mais maintenant il a gagné sur un terrain rapide et mou. Il est sur une courbe ascendante », a déclaré Boughey.

« Il était très vert quand il a couru pour la première fois à Bath, mais il continue de faire un pas en avant. C’est un cheval avec qui je pense que nous irons ensuite aux National Stakes, à Sandown – cela semble être l’endroit évident où aller.

«Les propriétaires / éleveurs sont ici aujourd’hui, ils ont passé une excellente journée et j’espère que nous pourrons avoir des types noirs.

Currie espère que Navello pourrait l’aider à revenir sur de beaux chevaux après quelques saisons tranquilles.

« Il a certainement rendu la vie beaucoup plus facile aujourd’hui qu’il ne l’a fait », a-t-elle déclaré.

« Le sol était le point d’interrogation, mais il a sauté et voyagé et j’ai ri dans le premier mètre. C’était juste une question de savoir s’il allait galoper sur ce terrain, et il l’a fait.

« Vous pourriez vous en tirer avec cinq ou six (stades) pour le moment. Nous pensions qu’il pleurait pour six, mais la façon dont il a sauté et voyagé aujourd’hui, vous pourriez vous en tirer avec cinq (à Ascot). »

Elle a ajouté: « J’ai eu une blessure et ça s’est un peu dégradé à partir de là et l’élan est allé. C’est difficile de recommencer dans ce match car il y a toujours quelqu’un qui vous poursuit. »