Naveen remporte l’or dans la catégorie lutte de 74 kg

Le lutteur Naveen a remporté la médaille d’or pour l’Inde après sa victoire sur le Pakistanais Muhammad Sharif Tahir lors de la finale des 74 kg aux Jeux du Commonwealth de 2022. Le joueur de 19 ans s’est fait un nom avec un spectacle dominant lors des Jeux de Birmingham en cours, car le jeune lutteur n’a pas semblé perturbé dans aucun de ses combats contre les militants expérimentés.

Naveen a battu Muhammad Sharif Tahir aux points alors qu’il a battu le Pakistanais 9-0 pour ajouter une autre médaille d’or au décompte de l’Inde pour étendre la domination du pays dans la lutte.

Le jeune boxeur de Sonipat est entré dans les jeux avec beaucoup de confiance après avoir remporté une médaille de bronze au Championnat d’Asie senior 2022. Il a également terminé à la 5e place de la Coupe Bolat Turlykhanov 2022.

Cependant, la route n’a pas été facile pour lui à Birmingham puisqu’il a affronté le Nigérian Ogbonna Emmanuel John en quarts de finale. Ogbonna a une grande réputation dans le monde de la lutte et a remporté plusieurs distinctions en Afrique, mais Naveen était trop bon pour lui samedi alors qu’il est sorti victorieux grâce à sa supériorité technique.

L’Anglais Charlie Bowling a également souffert de la même foi en demi-finale alors que Naveen a prouvé sa suprématie avec une victoire 12-1 sur la supériorité technique.

Pendant ce temps, l’Inde a remporté six médailles en lutte vendredi alors que Bajrang Punia, Sakshi Malik et Deepak Punia ont décroché la médaille d’or. Anshu Malik a perdu le dernier combat et a remporté l’argent. Alors que Divya Kakran et Mohit Gehlot étaient trop dominants dans leur combat pour la médaille de bronze pour remporter les médailles en CWG.

