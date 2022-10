Naveen Patnaik partage de superbes photos aériennes du lac Chilika, le “secret le mieux gardé de l’Inde”, à Odisha

Le ministre en chef d’Odisha, Naveen Patnaik, a partagé de superbes photos aériennes du lac Chilika. Classée au patrimoine de l’Unseco, Chilika est connue pour être un paradis pour la faune et la flore. En hiver, un grand nombre d’oiseaux migrateurs affluent vers cette partie de l’Inde. En publiant les photos sur Twitter, Naveen Patnaik a écrit : « #ChilikaLake fait partie intégrante de la culture et de la littérature d’#Odisha. C’est un paradis pour les amoureux de la nature et l’hôte du fascinant carnaval des invités aviaires. Cet hiver, passons du temps avec la symphonie de la nature où la vie est nourrie et la nature célèbre sa gloire. #IndiasBestKeptSecret”.

#LacChilika a fait partie intégrante de #Odishala culture et la littérature. C’est un paradis pour les amoureux de la nature et l’hôte d’un fascinant carnaval d’invités aviaires. Cet hiver, passons du temps avec la symphonie de la nature où la vie est nourrie et la nature célèbre sa gloire. #IndiasBestKeptSecret pic.twitter.com/FnvTFm9Bvh — Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) 23 octobre 2022

Sur les photographies, nous pouvons voir les eaux bleues immaculées et la verdure tout autour. Les bateaux près des berges ajoutent au contraste de ces clichés majestueux.

Twitter a adoré le dernier message de Naveen Patnaik. Un utilisateur a écrit : « Effort vraiment impressionnant et très apprécié de notre honorable CM sir Naveen Patnaik pour rendre le patrimoine de notre état si naturel et beau. Merci beaucoup”.

Un autre utilisateur a écrit : « Wow. Images étonnantes monsieur. La nature a largement doté Odisha et la plupart des initiatives que vous avez prises sont louables, mais doivent se concentrer davantage sur l’entretien et le rendre abordable pour tous ».

Il y en avait quelques-uns qui ont déjà expérimenté la beauté du lac Chilika et qui voudraient refaire le trri. “C’est merveilleux. Nous y étions allés une fois mais aimerions y retourner. Le cadeau de la nature », a lu un commentaire.

Les gens ont souligné que les autorités devaient faire tout leur possible pour protéger l’environnement vierge. “Joli. Protégez cela à tout prix », a déclaré une personne.

Jetez un œil à quelques autres commentaires ci-dessous.

C’est merveilleux. Nous y étions allés une fois mais aimerions y retourner. Le cadeau de la nature !🪔🪔 — Dr Sushil Kumar Dubey (@DrSK1955Dubey) 24 octobre 2022

Effort vraiment génial et très apprécié de notre honorable CM monsieur @Naveen_Odisha et @MoSarkar5T pour rendre le patrimoine de notre état si naturel et si beau. Merci beaucoup. — Rashmikanta Panda (@RashmikantaPa19) 23 octobre 2022

Un aperçu de quelques photos supplémentaires de la beauté surréaliste de la mer de notre #Odisha #IndiasBestKeptSecret pic.twitter.com/4MPvxd2Fh3 – Ranjana Rani Das (@RanjanaRaniDas1) 25 octobre 2022

Beauté 😍 — Shibaratri Arkshit (@Shivaratri111) 25 octobre 2022

Chilika est un lac d’eau saumâtre et un lagon peu profond aux caractéristiques estuariennes situé dans les districts de Puri, Khurda et Ganjam à Odisha. Chilika contient un certain nombre d’îles, dont les plus remarquables sont les îles Krushnaprasad, Nalaban, Kalijai, Somolo et Birds. Il abrite également plus de 800 espèces dans et autour du lagon.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici