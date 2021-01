Un spectacle politique très russe se déroule avec le retour du dissident irrépressible Alexei Navalny dans son pays natal et son défi très personnel au président Vladimir Poutine.

M. Navalny appelle des millions de Russes à descendre dans la rue samedi pour s’opposer à la corruption et à l’injustice, et à se battre pour la liberté contre M. Poutine et le Kremlin maintenant secoué. «Rester à la maison ce jour-là signifie accepter que les méchants continueront à mentir, voler et tuer», dit l’appel sur son site Web.

C’est un pari énorme pour M. Navalny, dont le courage personnel et le flair politique ont attiré l’attention du public russe, sinon un soutien de masse, et ont laissé le Kremlin se démener pour suivre.

Malgré une peine de prison potentiellement longue, il a pris les autorités de côté en revenant d’Allemagne cette semaine en Russie, où il se remettait d’un empoisonnement à Novichok, prétendument aux mains de la police secrète russe du FSB. Arrêté à l’aéroport, il a réussi à rester en contact avec des partisans via les réseaux sociaux, et a même publié une vidéo d’enquête qui accuse M. Poutine de posséder un somptueux palais secret près de la mer Noire.

Les tensions politiques ont la saveur d’autres querelles personnelles de l’histoire russe entre un dirigeant tout-puissant et un challenger désespéré dont la principale revendication est l’autorité morale, comme exprimé dans la correspondance de longue date entre le tsar Ivan le Terrible et son ennemi exilé, le prince Kurbsky. Il en va de même pour les vendettas entre Josef Staline et Léon Trotsky; Mikhail Gorbatchev et Boris Eltsine; et, dans une phase antérieure de l’ère Vladimir Poutine, le chef du Kremlin et le magnat emprisonné Mikhail Khodorkovsky.

«La politique russe est une entreprise très personnalisée, et elle n’est pas construite autour d’idées ou de plates-formes, mais autour d’individus charismatiques», déclare Vladislav Inozemtsev, un expert du Center for Strategic and International Studies de Washington. « Monsieur. Navalny est certainement l’un d’entre eux, mais il se comporte à bien des égards non pas comme quelqu’un qui est différent de M. Poutine mais plutôt comme quelqu’un qui lui ressemble trop.

M. Navalny «est respecté parce qu’il est jeune et courageux, mais ce n’est pas suffisant pour réussir», dit M. Inozemtsev. «Dans sa dissidence avec le système actuel, il est allé trop loin pour être toléré. Et en Russie, il n’est pas nécessaire d’être coupable pour être enfermé en prison.

«À la suite de son lodestar»

Longtemps une épine aux côtés des autorités russes pour ses puissants exposés vidéo sur la corruption officielle et ses défis politiques apparemment chimériques au Kremlin, M. Navalny a personnellement accusé M. Poutine d’avoir ordonné son empoisonnement. Il est retourné en Russie cette semaine, apparemment en prévision d’une confrontation, et jette clairement le gant dans son appel à des manifestations de masse.

«Navalny est unique parmi les personnalités politiques russes en défiant le risque pour sa vie», déclare Masha Lipman, rédacteur en chef de Counterpoint, un journal des affaires russes publié par l’Université George Washington. «Il pense probablement que tous ses risques et problèmes finiront par porter ses fruits et qu’il deviendra président de la Russie. Il soulève les enjeux, encore et encore, comme il l’a fait en retournant en Russie et en publiant cette vidéo sur Poutine personnellement.

«Ce qu’il fait va au-delà du calcul politique rationnel», dit-elle. «Il suit sa lodestar, sa conviction profonde qu’il peut faire changer les choses.»

Andrei Prokudin, un activiste pro-Navalny dans la ville de Tver, dans l’ouest de la Russie, dit que l’exemple de M. Navalny est à suivre.

«Je ne peux pas m’empêcher de sortir dans la rue [on Saturday] car Navalny savait parfaitement qu’ils voudraient le mettre en prison, mais il n’avait pas peur de retourner en Russie. Nous ne pouvons pas avoir peur non plus », déclare M. Prokudin. «Quand l’État veut mettre Navalny en prison, il veut le faire taire non seulement lui mais nous tous. J’espère donc que beaucoup de gens se présenteront et que nous mettrons suffisamment de pression sur Poutine pour le forcer à libérer Navalny.

Les sondages d’opinion ne suggèrent pas que M. Navalny bénéficie d’un soutien public suffisant pour faire pencher la balance politique ce week-end, ou de si tôt.

Un sondage complet, mené par le Centre indépendant Levada en septembre dernier après son empoisonnement, a révélé que la notoriété de M. Navalny avait considérablement augmenté et que l’approbation de ses actions était passée de 6% sept ans plus tôt à 20%. Mais la désapprobation a également bondi au cours de la même période, passant de 35% à 50%.

Alors que la plupart étaient au courant des allégations d’empoisonnement et qu’une pluralité pensait que les responsables russes étaient probablement à blâmer, les réponses détaillées fournies par les Russes ne suggéraient guère une augmentation du soutien actif à M. Navalny.

«Le nom de Navalny est maintenant familier à tout le monde, mais il n’a pas des millions de partisans», déclare Dmitry Oreshkin, chef du groupe Mercator, un groupe de réflexion politique indépendant de Moscou. Mais même ceux qu’il a «ne pensent pas qu’il vaut la peine de lui donner de l’argent et ils ont peur d’assister à des manifestations en son soutien. Les gens d’aujourd’hui ne vivent pas si mal qu’ils prendront de tels risques. »

Les Russes ne connaissent pas non plus très bien M. Navalny au-delà de sa personnalité politique provocante. Ses convictions politiques et son programme sont obscurs, tout comme les sources de son soutien. Ses exposés souvent explosifs de corruption officielle s’appuient clairement sur des documents qui lui ont été fournis par des initiés.

Le temps presse?

Bien qu’il ait été arrêté 12 fois au cours de la dernière décennie et assigné à résidence, M. Navalny a pu voyager à travers le pays et s’engager dans une organisation politique jusqu’à son empoisonnement en août dernier.

Sergei Markov, ancien conseiller du Kremlin et fervent partisan de Poutine, affirme que M. Navalny a été protégé au fil des ans par des membres de la plus haute élite russe qui s’opposent secrètement à M. Poutine ou qui cherchent à régler des comptes avec des rivaux d’élite.

«Il y a des groupes puissants dans la classe dirigeante russe qui sont publiquement pro-Poutine, mais qui n’ont jamais accepté en privé les relations hostiles de Poutine avec l’Occident», a déclaré M. Markov. «Ces personnes protègent Navalny, lui donnent du matériel pour ses histoires anti-corruption et l’aident d’autres manières. Mais c’est fini maintenant. Navalny est allé trop loin et il y aura une approche unie pour traiter avec lui.

D’autres analystes soutiennent que l’impression d’un contrôle monolithique du Kremlin est illusoire et que les différentes factions du gouvernement et des services de sécurité diffèrent sur la façon de gérer M. Navalny.

Lors du retour de M. Navalny à Moscou cette semaine, son avion a été détourné d’un aéroport à un autre et il a été soumis à une audition dans une salle d’audience de fortune installée dans un poste de police – alors qu’il bloguait en direct l’événement sur les réseaux sociaux. Certains disent que cela reflète un état qui semble paniqué ou incapable de susciter une réponse cohérente.

«Il n’y a pas d’approche systématique», déclare Gleb Pavlovsky, un ancien conseiller de Poutine devenu critique. «Ils agissent ainsi parce qu’il y a différents départements qui ne sont pas sur la même longueur d’onde sur ce qu’il faut faire. Dernièrement, Poutine ne semble pas en mesure de les consolider, alors ils agissent de manière indépendante et le résultat ressemble au chaos.

Mme Lipman soutient que le Kremlin évolue vers un régime plus répressif, et c’est pourquoi la question de savoir comment gérer M. Navalny arrive à son paroxysme.

«Cela explique pourquoi Navalny a pu s’en tirer avec tout ce qu’il a fait dans le passé», dit-elle. «Auparavant, le régime pensait que Navalny courir partout pour faire ses affaires valait mieux que Navalny derrière les barreaux. Pas plus. Ils voulaient la mort de Navalny, et maintenant ils ont décidé de le garder enfermé pendant des années.

