Le pari audacieux de M. Navalny oblige le Kremlin à prendre une décision aux conséquences lourdes. L’arrestation de M. Navalny pourrait déclencher des manifestations et une réaction internationale. Le laisser partir, après avoir accusé le Kremlin d’avoir tenté de l’assassiner dans des vidéos YouTube vues plus de 40 millions de fois, pourrait être considéré comme un signe de faiblesse.

Un caméraman qui travaille avec M. Navalny, Pavel Zelensky, a été emprisonné samedi soupçonné «d’incitation à l’extrémisme» dans un tweet vieux de trois mois, selon son avocat. Un militant de la région de Saint-Pétersbourg qui prévoyait de se rendre à Vnukovo signalé que la camionnette qu’il allait emmener à Moscou – avec l’inscription «Dis non à Poutine!» – a été saisi par la police. Lyubov Sobol, un allié de premier plan de M. Navalny, tweeté que des agents en civil la suivaient, elle et son enfant, d’une allée à l’autre à l’épicerie.

Mais les analystes ont déclaré que malgré le battement de tambour bureaucratique, la décision finale sur le sort de M. Navalny serait prise au Kremlin. Ces dernières années, les autorités ont évité d’enfermer M. Navalny pendant plus de quelques semaines d’affilée, apparemment pour éviter de lui permettre de devenir un lieu d’opposition au président Vladimir V. Poutine pendant sa détention.

Pourtant, sa proéminence a augmenté, avec le mécontentement des Russes. Le style populiste et tenace de M. Navalny, les vidéos YouTube lisses et humoristiques et la dérision implacable des «escrocs et voleurs» de la classe dirigeante ont tous touché une corde sensible chez les Russes frustrés par des fonctionnaires corrompus et des revenus stagnants.

Le gouvernement lui a interdit de se présenter à la présidence en 2018. Mais M. Navalny, âgé de 44 ans, a mis en place un réseau national de bureaux régionaux et a attiré une audience en ligne de millions de personnes pour ses exposés vidéo sur la richesse cachée et les biens immobiliers étrangers de l’élite russe. Il a exhorté les Russes à utiliser les élections régionales et locales – même si elles ne sont pas libres et équitables – pour réduire le pouvoir de M. Poutine en soutenant les candidats de l’opposition qui avaient les meilleures chances de gagner.

M. Navalny est tombé malade de l’empoisonnement en août, alors qu’il revenait d’un voyage en Sibérie avant les élections là-bas. On pouvait l’entendre crier dans la salle de bain de l’avion avant de s’effondrer. L’atterrissage d’urgence rapide du pilote et le traitement immédiat de M. Navalny au sol dans la ville d’Omsk lui ont probablement sauvé la vie, ses médecins dit plus tard. Après une impasse, M. Poutine a accepté de laisser le comateux M. Navalny être transporté à Berlin pour y être soigné.

En Allemagne, un laboratoire militaire a déterminé que M. Navalny avait été empoisonné par un produit chimique de la famille d’agents neurotoxiques Novichok développée par les Soviétiques et les Russes. M. Navalny a repris connaissance et s’est engagé à retourner en Russie, tout en accusant M. Poutine de l’attentat contre lui.

En décembre, des preuves sont apparues pour étayer cette version. Le groupe de recherche Bellingcat, travaillant avec le média russe The Insider, a utilisé des enregistrements téléphoniques divulgués pour montrer que des officiers d’une unité secrète d’espionnage russe avec une expertise dans les substances toxiques suivaient M. Navalny pendant des années et se trouvaient à proximité lorsqu’il a vraisemblablement été empoisonné.

M. Navalny a ensuite appelé un homme qui, selon lui, était membre de l’unité chargée de l’assassiner et se faisait passer pour un haut responsable russe cherchant à le débriefer. Dans une vidéo visionnée plus de 20 millions de fois sur YouTube, on peut voir M. Navalny en train d’extraire des aveux de l’homme, qui décrit un complot visant à planter le poison sur la couture intérieure de l’entrejambe des sous-vêtements du chef de l’opposition.