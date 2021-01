Oleg Nikishin / Getty Images

Le chef de l’opposition russe Aleksei Navalny et son équipe ont de nouveau stupéfié le gouvernement russe, forçant le président Vladimir Poutine et ses alliés à faire face à des manifestations importantes dirigées par un ennemi qu’ils espéraient mettre sur la touche et, plus récemment, éliminer.

Navalny a failli être tué en août par l’agent neurotoxique Novichok dans ce que la plupart des experts croient être une tentative d’assassinat du Kremlin. Mais il a survécu, après avoir été transporté par avion de Russie en Allemagne, où il a passé cinq mois à se rétablir.

Le Kremlin a découragé Navalny de retourner en Russie en révoquant sa probation pour des chefs d’accusation antérieurs et en émettant un mandat d’arrêt.

En réponse, Navalny a déclaré: «La Russie est mon pays, Moscou est ma ville, ils me manquent». Il est rentré le 17 janvier et a été immédiatement arrêté.

Navalny n’est pas allé tranquillement: son appel à manifester contre sa détention a amené les Russes dans les rues fin janvier, lors des plus grands événements d’opposition en une décennie et des actions les plus répandues géographiquement depuis la fin de la période soviétique.

Navalny au contrôle des passeports à Moscou à son retour, juste avant son arrestation.

Un leader controversé

J’écris sur la stratégie d’opposition de Navalny dans mon livre « Elections, Protest, and Autoritarian Regime Stability: Russia 2008-2020 », qui explore la nature de la menace de Navalny contre le Kremlin.

Depuis 2011, Navalny a souvent été cité en disant que son objectif est de vivre dans un pays normal, équitable et capable de réaliser son potentiel économique. Lorsqu’il s’est présenté à la mairie de Moscou en 2013, son slogan de campagne était «Changer la Russie, commencer par Moscou».

Des rivaux de l’opposition et du régime contestent ses motivations. Au début de sa carrière politique, Navalny a épousé les croyances nationalistes ethniques et a participé à la marche russe annuelle de l’extrême droite. Il a soutenu l’invasion russe de la Géorgie en 2008 et a utilisé des insultes racistes pour appeler à l’expulsion des Géorgiens et des migrants illégaux d’Asie centrale. Cette rhétorique a suscité une méfiance persistante parmi l’opposition démocratique.

Les responsables du Kremlin le considèrent comme un mégalomane ambitieux, ce qui implique qu’il veut du pouvoir et de la richesse. Ces affirmations ont limité son soutien personnel.

L’histoire continue

Campagne anti-corruption

Navalny a commencé comme avocat, défiant les grandes entreprises énergétiques russes en achetant des actions et en obtenant ainsi le droit d’assister aux assemblées d’actionnaires. Il a utilisé son accès pour affronter le leadership d’entreprise, exigeant une gouvernance d’entreprise transparente.

Il a créé la Fondation anti-corruption, ou FBK, pour recueillir les rapports des citoyens sur les pratiques gouvernementales corrompues. Le projet a engagé les Russes dans la politique quotidienne, un élément central de la stratégie de Navalny. Mais il est désormais qualifié d ‘«agent étranger» en vertu de la loi russe, une décision prise par le gouvernement sans explication. La désignation soumet une organisation à une surveillance gouvernementale perturbatrice.

Navalny a amplifié sa lutte contre la corruption lors des élections législatives de 2011 en Russie, lorsqu’il a qualifié le parti politique de Poutine, Russie unie, de «Parti des escrocs et des voleurs». Navalny était au premier plan car ces efforts ont contribué à la protestation de masse déclenchée par des preuves de fraude électorale importante.

Il a utilisé sa plateforme pour constituer une équipe d’activistes engagés qui ont étendu sa portée à travers le pays. S’appuyant sur les ressources des manifestations passées, l’équipe a élaboré une stratégie d’opposition pour affronter le régime à chaque étape du processus électoral, de l’inscription des candidats à la compilation des votes.

Sa combinaison judicieuse de journalisme d’investigation et de médias sociaux a fourni de nouvelles preuves de la corruption du gouvernement. En 2017, Navalny a publié un exposé, «Ne l’appelez pas Dimon», ridiculisant la profonde corruption de l’ancien président et Premier ministre Dmitri Medvedev en montrant sa vaste collection de baskets et un étang aux canards élaboré dans son domaine. Les canards et les baskets sont devenus des symboles de l’opposition.

En réponse, des dizaines de milliers de jeunes sont descendus dans la rue en 2017, choquant un pays qui pensait que l’opposition de Poutine avait diminué. Des mois plus tard, ces jeunes ont afflué pour rejoindre la campagne présidentielle de Navalny.

Un grand canard en caoutchouc flottant au-dessus d’un rassemblement de l’opposition politique.

Depuis 2011, Navalny a joué un long jeu, défiant le régime par la protestation et les élections et influençant l’agenda politique. Cette stratégie gagne du terrain parmi les Russes ordinaires.

La stratégie de retour de Navalny

Les réseaux sociaux ont joué un rôle clé dans les plans de Navalny pour son retour en Russie.

Avant de quitter l’Allemagne, Navalny a publié un entretien avec un officier des services de sécurité russes qui aurait participé à l’attaque de Novichok contre lui. L’officier a avoué les détails du complot d’assassinat, révélant que le poison avait été livré dans le caleçon de Navalny. Un nouveau symbole de protestation a émergé: les boxeurs bleus.

Navalny rentra alors chez lui. Alors que des partisans se rassemblaient à l’aéroport de Vnukovo à Moscou, le Kremlin a détourné son avion vers un autre aéroport de Moscou, Sheremyetovo, pour éviter la couverture médiatique. Pourtant, des journalistes des médias alternatifs internationaux et russes dans l’avion ont enregistré son voyage. Ils ont diffusé en direct Navalny et sa femme Yulia en train de s’embrasser avant que la police ne l’emmène.

Yulia s’est adressée aux supporters à l’extérieur de l’aéroport: «Alexei n’a pas peur. Je n’ai pas peur non plus et je vous invite tous à ne pas avoir peur. Le message a fait écho sur les réseaux sociaux.

Alors qu’il était transféré en prison, Navalny a appelé les Russes dans la rue pour demander sa libération. Son équipe a appelé à des actions dans toute la Russie le 23 janvier.

Dans une vidéo publiée sur Twitter, Navalny a parlé d’une salle d’audience de fortune. Il a conseillé aux partisans: «Il n’y a qu’une chose dont avoir peur, c’est votre propre peur. TikTok était envahi par des vidéos de jeunes exprimant leur soutien.

Trois jours avant les manifestations, Navalny a laissé tomber un nouvel exposé qui violait le code non écrit des médias russes contre la révélation de détails sur la vie personnelle de Poutine. Le film portait sur un complexe de 1,35 milliard de dollars de la mer Noire qui appartiendrait à Poutine, liant le vol du Kremlin à son incapacité à améliorer la vie quotidienne. Navalny a terminé la vidéo exhortant les Russes à voter, en utilisant son application Smart Vote.

L’amie d’enfance de Poutine, l’oligarque Arkady Rotenberg, a revendiqué ce qu’il a appelé le projet d’appartements-hôtels.

Le «Palais de Poutine» a été vu plus de 100 millions de fois. Les salles du «palais» sont devenues un fourrage pour les mèmes Internet et les icônes de la protestation.

Manifestation renouvelée

Le retour, la vidéo et les manifestations se sont combinés pour défier la version de la réalité du Kremlin: que Navalny était un outil sans importance de l’Occident.

Au lieu de cela, ce qui s’est passé ensuite a illustré l’influence de Navalny, malgré un soutien personnel limité. Les manifestations qui en ont résulté ont commencé le 23 janvier dans l’Extrême-Orient russe et se sont déroulées en cascade vers l’ouest à travers 11 fuseaux horaires.

La stratégie de mobilisation de Navalny reflète sa profonde compréhension des changements dans la société russe. De nouvelles recherches montrent que l’extension de l’Internet 3G à travers le monde diminue la confiance dans le gouvernement et augmente les perceptions de corruption en donnant aux utilisateurs un accès gratuit à l’information. En Russie, l’expansion de la couverture Internet a alimenté l’activisme, même dans les zones reculées.

Navalny a également exploité le changement de génération qui sépare les jeunes – qui comptent sur les nouveaux médias pour l’information – de leurs aînés, qui restent fidèles à la télévision d’État.

La foule du 23 janvier a reflété cela. Une enquête a révélé que l’âge médian des manifestants était de 31 ans. Les femmes ont participé à égalité avec les hommes. Plus de 42% des répondants étaient des participants à une manifestation pour la première fois.

L’équipe de Navalny a appelé à une nouvelle manifestation le 31 janvier, provoquant une campagne d’intimidation du gouvernement à l’échelle nationale. La police a fait des descentes dans des maisons et arrêté des dirigeants de la manifestation, dont le frère de Navalny. La commission d’enquête fédérale a publié des vidéos d’excuses humiliantes de manifestants, qui faisaient face à de graves accusations la semaine précédente.

Le gouvernement a infligé une amende aux sociétés de médias sociaux et arrêté des journalistes alternatifs et de nouveaux utilisateurs de médias en vertu de lois de censure élargies.

Malgré ces efforts, les manifestations dans tout le pays se sont poursuivies le 31 janvier alors même que la police bloquait les centres-villes. Ces actions se sont soldées par des arrestations massives et des violences policières sans précédent.

Le principal procureur russe a averti que si les manifestations devenaient violentes, les participants seraient accusés d’avoir participé à une émeute de masse. Cela suggère une nouvelle série d’essais de démonstration conçus pour décourager la participation.

La police anti-émeute traîne un manifestant à Saint-Pétersbourg, en Russie.

Alors que la réponse répressive du Kremlin risque de subir des réactions négatives aux urnes et dans les rues, Navalny se révèle être un défi inattendu et persistant pour le Poutinisme. Ayant survécu à la tentative d’assassinat, son retour en Russie a ravivé l’opposition.

Cette histoire intègre des éléments d’un article précédent, publié le 21 août 2020.

Cet article est republié à partir de The Conversation, un site d’actualités à but non lucratif dédié au partage d’idées d’experts universitaires. Il a été écrit par: Regina Smyth, Université de l’Indiana.

Regina Smyth ne travaille pas, ne consulte pas, ne détient pas d’actions ou ne reçoit de financement d’aucune entreprise ou organisation qui bénéficierait de cet article, et n’a divulgué aucune affiliation pertinente au-delà de sa nomination universitaire.