MOSCOU (AP) – Le chef de l’opposition russe Alexei Navalny a publié lundi un enregistrement d’un appel téléphonique qu’il a dit avoir passé à un agent présumé de la sécurité de l’État, qui a révélé des détails sur la façon dont le politicien aurait été empoisonné et les médias identifiés comme membre d’une équipe. qui aurait traîné Navalny pendant des années.

L’homme dans l’enregistrement a indiqué qu’il était impliqué dans le nettoyage des vêtements de Navalny «pour qu’il n’y ait aucune trace» après que le principal critique du président russe Vladimir Poutine soit tombé dans le coma lors d’un vol intérieur au-dessus de la Sibérie. Au cours de l’appel enregistré, l’homme a dit que si l’avion n’avait pas fait un atterrissage d’urgence, « la situation se serait déroulée différemment. »

L’homme, qui a été nommé dans un reportage la semaine dernière comme un agent de l’agence russe de sécurité intérieure FSB, a souligné que les sous-vêtements de Navalny étaient un endroit où la substance qui avait empoisonné le politicien avait pu être plantée.

Navalny est tombé malade pendant le vol du 20 août en Russie et a été transporté à Berlin alors qu’il était encore dans le coma pour être soigné deux jours plus tard. Des laboratoires en Allemagne, en France et en Suède, ainsi que des tests de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, ont établi qu’il avait été exposé à un agent neurotoxique Novichok de l’ère soviétique.

Les autorités russes ont nié avec véhémence toute implication dans l’empoisonnement.

La semaine dernière, le groupe d’enquête Bellingcat a publié un rapport selon lequel des agents de l’agence russe de sécurité intérieure du FSB avaient suivi Navalny lors de ses voyages depuis 2017, avaient «une formation spécialisée dans les armes chimiques, la chimie et la médecine» et certains d’entre eux étaient «à proximité». de Navalny dans la période «pendant laquelle il a été empoisonné».

L’enquête, menée par Bellingcat et le média russe The Insider en coopération avec CNN et le média allemand Der Spiegel, a identifié les présumés agents du FSB après avoir analysé les métadonnées téléphoniques et les informations de vol.

Navalny, qui est en convalescence en Allemagne, a déclaré que le rapport prouvait hors de tout doute que des agents du FSB avaient tenté de le tuer sur les ordres de Poutine. Lundi, il a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube lundi intitulée «J’ai appelé mon assassin. Il a avoué. «

L’histoire continue

La vidéo le montrait en train de parler au téléphone avec l’un des agents présumés. Bellingcat et d’autres médias ont identifié l’homme avec lequel Navalny a déclaré avoir parlé comme étant Konstantin Kudryavtsev, un spécialiste formé en armes chimiques. L’enquête a allégué que Kudryavtsev s’était rendu à Omsk – la ville sibérienne où l’avion transportant Navalny lorsqu’il est tombé malade a fait un atterrissage d’urgence et où le politicien comateux a été hospitalisé pour la première fois – plusieurs jours après le transport aérien de Navalny à Berlin.

Navalny a déclaré avoir téléphoné au responsable présumé du FSB quelques heures avant la publication du rapport Bellingcat. Navalny s’est présenté comme un assistant du secrétaire du Conseil de sécurité russe Nikolai Patrushev et a déclaré qu’il avait un besoin urgent de faire un compte rendu à l’homme sur ce qui s’était passé dans une autre ville sibérienne, Tomsk, où le politicien pense avoir été empoisonné.

La conversation a duré 45 minutes, a déclaré Navalny. Bellingcat et The Insider ont publié l’enregistrement complet et les transcriptions de celui-ci.

L’homme à l’autre bout de l’appel a indiqué qu’il était impliqué dans le «traitement» des vêtements de Navalny, donc «il n’y aurait aucune trace». Les vêtements que portait Navalny lors de son hospitalisation dans le coma ne lui ont pas été rendus.

L’homme a reconnu connaître plusieurs autres agents supposés du FSB mentionnés dans l’enquête Bellingcat. À quelques reprises, il a exprimé sa réticence à parler sur une ligne non sécurisée, mais a continué à répondre aux questions de Navalny sans appeler le politicien par son nom ou nommer la substance toxique à laquelle il était exposé.

Tout en se faisant passer pour un assistant du Conseil de sécurité, le politicien a demandé « ce qui n’allait pas » et pourquoi Navalny avait survécu à l’empoisonnement. L’homme à l’autre bout a répondu que « tout se serait passé différemment » si l’avion n’avait pas fait l’atterrissage d’urgence et » si (il n’avait) pas (été) pour le travail rapide des ambulanciers sur la piste. «

Lorsque Navalny a demandé quel vêtement contenait la plus forte concentration de toxine, l’homme a répondu que c’était le sous-vêtement. Il a laissé entendre que la substance était «absorbée rapidement» et c’est pourquoi aucune trace de celle-ci n’a pu être trouvée sur le corps du politicien.

L’homme a également indiqué qu’il était au courant du scandale international qui a suivi la maladie de Navalny: «Je regarde la télévision aussi et je lis sur Internet. Ils ne s’attendaient pas à tout cela, j’en suis sûr, que tout se passe dans le mauvais sens.

L’Associated Press n’a pas été en mesure de vérifier indépendamment l’identité de l’homme avec lequel Navalny s’est entretenu dans la vidéo ou ses affirmations. Le FSB a déclaré à l’agence de presse officielle russe Tass que l’enregistrement que Navalny avait publié était un faux.

La vidéo a reçu plus de 5,5 millions de vues sur YouTube dans les heures suivant sa publication.

Plus tôt ce mois-ci, des responsables russes ont balayé l’enquête menée par Bellingcat et d’autres médias.

Poutine a accusé la semaine dernière que l’enquête s’appuyait sur des données fournies par des agences d’espionnage américaines. Ses auteurs ont nié tout lien avec les États-Unis ou tout autre service de renseignement occidental.

« Ce n’est pas une sorte d’enquête, c’est juste la légalisation des documents fournis par les services spéciaux américains », a affirmé le dirigeant russe lors de sa conférence de presse annuelle. Il a dit que cela signifie que Navalny «compte sur le soutien des services spéciaux américains».

« C’est curieux, et dans ce cas, les services spéciaux doivent en effet garder un œil sur lui », a déclaré Poutine. «Mais cela ne signifie pas qu’il est nécessaire de l’empoisonner. Qui aurait besoin de ça?

Navalny, qui est un enquêteur anticorruption ainsi qu’un homme politique, est l’un des critiques les plus féroces du Kremlin. Sa Fondation pour la lutte contre la corruption a dénoncé la corruption parmi les représentants du gouvernement, y compris certains au plus haut niveau.

Le membre le plus éminent de l’opposition russe, Navalny, a fait campagne pour défier Poutine lors de l’élection présidentielle de 2018, mais s’est vu interdire de se présenter. Il a mis en place un réseau de bureaux de campagne à travers la Russie et a depuis présenté des candidats de l’opposition aux élections régionales, faisant de plus en plus pression sur les membres du parti au pouvoir, Russie unie.