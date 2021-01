Le président russe Vladimir Poutine n’aura pas salué le retour du critique du Kremlin Alexei Navalny, a déclaré un expert à Euronews.

L’homme de 44 ans s’est envolé pour Moscou dimanche cinq mois après que quelqu’un a tenté de le tuer en utilisant l’agent neurotoxique Novichok.

Le chef de l’opposition a blâmé Poutine pour l’attentat contre sa vie.

Hier, Navalny a été arrêté peu après son atterrissage. Il restera en détention pendant au moins 30 jours et a appelé ses partisans à protester.

Bill Browder, responsable de la Global Magnitsky Justice Campaign et auteur de Red Notice, un livre sur la corruption en Russie, a déclaré à Euronews que Poutine pensait avoir traité définitivement l’un de ses plus féroces critiques.

« Poutine pensait que la menace de prison signifiait qu’il ne reviendrait pas en Russie et deviendrait lentement une non-entité politique », a déclaré Browder.

«Mais Alexei Navalny n’est pas coupé du même tissu que les politiciens occidentaux et ses idées et ses espoirs pour son pays passent avant ses propres ambitions personnelles et sa sécurité.

« Il était prêt à retourner en Russie et à se mettre en danger. »

