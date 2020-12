La figure de l’opposition russe Alexey Navalny a dupé un officier du Service fédéral de sécurité russe (FSB) pour lui dire comment exactement ils auraient tenté de l’empoisonner, révèle un enregistrement téléphonique obtenu par Bellingcat.

Le média d’investigation et ses partenaires informations publiées au sujet d’un appel téléphonique enregistré entre Navalny et Konstantin Kudryavtsev, l’un des officiers du FSB qui s’est rendu à Omsk à la suite de la tentative d’assassinat.

L’officier du FSB Konstantin Kudryavtsev a apparemment pensé que l’appel de 49 minutes était un débriefing, ne sachant pas qu’à l’autre bout de la ligne se trouvait Navalny.

Selon l’équipe de Navalny, la ligne téléphonique était déguisée comme venant du siège du FSB et Kudryavtsev pensait qu’il parlait avec un haut fonctionnaire.

Navalny était tombé malade lors d’un vol de Tomsk à Moscou le 20 août de cette année. Il a ensuite été transféré dans une clinique de Berlin pour y être soigné.

En septembre, le gouvernement allemand a déclaré qu’il y avait « la preuve sans équivoque d’un agent neurotoxique chimique du groupe Novichok » dans son corps.

Au cours de l’appel, Kudryavtsev a dit à Navalny que l’agent neurotoxique avait été mis dans le sous-vêtement afin qu’il puisse être absorbé par la peau.

La Russie nie toute responsabilité

La Russie a nié à plusieurs reprises toute responsabilité dans l’empoisonnement de Navalny, déclarant qu’aucun agent Novichok n’a été retrouvé dans son corps lorsqu’il a été soigné à Omsk. Moscou a également déclaré que toutes les accusations portées contre eux faisaient partie d’une campagne occidentale plus large.

Lors de son point de presse annuel, le président russe Vladimir Poutine avait nié l’implication de la Russie, affirmant que si le FSB voulait la mort de Navalny « ils auraient terminé le travail ».

Mais la semaine dernière, Bellingcat et ses partenaires d’enquête ont publié un rapport qui a nommé et identifié les membres du FSB qui surveillaient et suivaient Navalny depuis des années.

Bellingcat affirme avoir été en mesure de confirmer les principales allégations formulées lors de l’appel téléphonique. Le magazine d’investigation a également révélé des considérations éthiques liées à la méthode d’obtention de nouvelles informations.

L’enquête et les archives

Selon Bellingcat et ses partenaires médias CNN, Der Spiegel, The Insider et El Pais, des milliers d’enregistrements téléphoniques, de manifestes de vol et d’autres documents ont été utilisés pour suivre une équipe d’experts en toxines chargée de tuer Navalny.

Aric Toler, responsable de la recherche chez Bellingcat, a déclaré à Euronews qu’il existe une multitude de données vendues et échangées à travers la Russie, telles que les informations des passagers pour les vols, les enregistrements téléphoniques et les détails du passeport.

« Le marché noir russe des données est vaste, vous pouvez acheter et acquérir presque tous les types d’informations que vous pouvez imaginer », a déclaré Toler.

«Nous pouvons accéder très facilement à ces marchés de données en ligne, par exemple via des robots sur des services de messagerie populaires comme Telegram, qui nous ont fourni tant d’informations.

«La Russie a des restrictions privées très lâches dans la législation et les pratiques, et dispose également d’une vaste collecte de données sur les citoyens.

L’enquête a également travaillé directement avec Navalny et a reçu son historique de voyage personnel, qu’ils ont utilisé avec des dizaines de bases de données divulguées que le site Web a acquises ces dernières années.

Citant des records de télécommunications et de voyages, Bellingcat affirme également que l’empoisonnement était probablement « mandaté aux plus hauts échelons du Kremlin ».

« Compte tenu de cette série de coïncidences invraisemblables, la charge de la preuve d’une explication innocente semble incomber uniquement à l’État russe. »

L’enquête n’établit pas qu’aucun de ces agents n’était en contact direct avec Navalny, ni qu’aucune mesure ou ordre n’avait été donné.

Euronews a contacté le FSB et le ministère russe de l’Intérieur pour obtenir une déclaration sur les conclusions de Bellingcat mais n’avait pas reçu de réponse au moment de la publication.