Le chef de l’opposition russe emprisonné Alexei Navalny a été reconnu coupable d’extrémisme vendredi à l’issue d’une procédure à huis clos et condamné à 19 ans de prison, en plus des peines existantes de plus de 11 ans, le tout dans des affaires largement considérées comme fabriquées de toutes pièces pour des représailles politiques. Navalny, qui dirigeait le plus grand mouvement libéral d’opposition anti-corruption pro-démocratie du pays, a été reconnu coupable de création d’une communauté extrémiste, d’incitation à l’extrémisme, de financement de l’extrémisme, de réhabilitation du nazisme, d’implication de mineurs dans des actes dangereux et de création d’une organisation non gouvernementale qui enfreint sur les droits des citoyens.

En fait, Navalny et la Fondation anti-corruption qui servaient d’organisation faîtière à ses activités, se sont principalement concentrées sur l’enquête sur les vastes corruptions publiques en Russie et sur l’exigence d’élections libres et démocratiques.

Le Kremlin a effectivement écrasé Navalny et ses partisans. En juin 2021, les autorités russes ont interdit trois organisations liées à Navalny, dont la Fondation anti-corruption et son réseau politique, les qualifiant d ‘«extrémistes» dans une décision fermement condamnée par Amnesty International et d’autres organisations mondiales de défense des droits humains.

Lors du procès de Navalny pour extrémisme, le système judiciaire russe hautement politisé a atteint un nouveau plus bas – un procès à huis clos dans une prison fermée inaccessible au public.

Même lors de la condamnation de vendredi, il y avait une incertitude quant à ce que le juge a dit exactement.

Le procès s’est déroulé dans une pièce non identifiée de la colonie pénitentiaire numéro 6 de la région de Vladimir. Les médias d’information et même les parents de Navalny ont été interdits d’y assister, à l’exception de 86 minutes le premier jour où ils n’ont pas été autorisés à entrer dans la salle d’audience mais ont regardé une liaison vidéo avec un son à peine intelligible. Un lien vidéo similaire de mauvaise qualité a été utilisé pour la condamnation de vendredi.

Au début de l’affaire d’extrémisme, la procureure, Nadezhda Tikhonova, a exigé la clôture du procès, affirmant qu’il y avait une «menace pour la sécurité», bien qu’il n’ait pas été précisé quelle était cette menace. Ensuite, l’écran vidéo s’est brusquement éteint et les fonctionnaires du tribunal ont annoncé plus tard que le juge avait clos l’audience.

Navalny a survécu à une attaque par empoisonnement en août 2020 menée, selon le département d’État américain, par des agents de sécurité russes.

En mars, « Navalny », un film sur la façon dont Navalny et son équipe ont démasqué les agents russes responsables de l’empoisonnement, a remporté l’Oscar du meilleur long métrage documentaire.

Après s’être rétabli dans un hôpital en Allemagne, Navalny est retourné en janvier 2021 à Moscou où il a été emprisonné pendant plus de deux ans pour des violations présumées de la probation. L’année dernière, il a été reconnu coupable de fraude et condamné à neuf ans supplémentaires. Navalny a nié tout acte répréhensible, qualifiant les accusations de politiques. La Cour européenne des droits de l’homme a également conclu qu’il avait été poursuivi à tort.

Dans sa déclaration finale au tribunal lors de son dernier procès, Navalny a déclaré que tous les Russes savaient qu’une personne faisant face à un tribunal était « complètement sans défense », sans espoir de justice. Il a décrit une scène kafkaïenne avec 18 personnes dans le tribunal, dont le juge, le procureur, ses avocats et sept gardes au visage couvert de masques noirs. Le discours a été publié par son équipe.

Dans un communiqué à la veille de la condamnation de vendredi, publié par son équipe jeudi, Navalny a déclaré : « Ça va être une longue peine. Ce qu’on appelle une phrase « stalinienne ». Il a déclaré qu’une autre affaire en cours de préparation contre lui – pour terrorisme – ajouterait potentiellement une autre décennie – bien que la loi actuelle puisse limiter son emprisonnement à 30 ans.

« Son objectif principal est d’intimider. Toi pas moi. Je dirai même ceci : vous personnellement, qui lisez ces lignes », a-t-il dit en s’adressant aux citoyens russes.

Navalny a déclaré que l’affaire était ignorée à la télévision d’État parce que pour le citoyen moyen, une lourde peine pour « extrémisme » dans une affaire sans victimes ni conséquences « lui semblera manifestement injuste, et il sympathisera secrètement ».

« Et vous savez déjà tout. Il faut être abasourdi, intimidé. Faire tomber les pensées d’opposition de votre tête avec la sévérité de la peine. S’il vous plaît, pensez et réalisez qu’en emprisonnant des centaines de personnes, Poutine essaie d’intimider des millions de personnes », a déclaré Navalny.

Dans un appel sincère aux Russes, Navalny les a exhortés à réfléchir à ce qu’ils pourraient faire personnellement pour résister et « empêcher les scélérats et les voleurs du Kremlin » de détruire le pays et l’avenir du peuple.

« Il n’y a pas de honte à choisir le moyen le plus sûr de s’opposer. Il y a de la honte à ne rien faire », a déclaré Navalny. « C’est honteux de se laisser intimider. Quelle que soit la peine qu’ils ont prévue, elle n’atteindra pas son objectif si vous comprenez de quoi il s’agit et répondez « Je n’ai pas peur » avec une contribution quotidienne de sang-froid, quoique petite, à la lutte pour la liberté en Russie.