Lundi, il a peut-être produit son geste le plus effronté à ce jour: une vidéo qui, selon lui, le montre en train d’appeler un officier du renseignement russe et l’incitant à avouer un complot visant à tuer M. Navalny en plantant du poison sur son slip.

Il n’y a eu aucune confirmation indépendante que M. Navalny avait effectivement parlé à M. Kudryavtsev. Le FSB, dans un rapport, a qualifié la vidéo de M. Navalny de faux, selon l’agence de presse officielle RIA Novosti. Son enquête était une «provocation planifiée visant à discréditer le FSB», selon le communiqué, «qui n’aurait pas pu être menée sans le soutien organisationnel et technique des agences de renseignement internationales».

Pourtant, la vidéo de M. Navalny d’un prétendu appel de 49 minutes avec son propre assassin potentiel dans l’une des agences de renseignement les plus secrètes et les plus puissantes de Russie a secoué Internet russe, attirant plus de sept millions de vues sur YouTube en quelques heures. C’était le dernier épisode à percer l’aura de puissance et de professionnalisme des services d’espionnage russes, un contraste marqué avec la nouvelle d’une cyber-intrusion à grande échelle aux États-Unis attribuée aux pirates informatiques russes.

Et cela a mis le Kremlin sur la défensive une fois de plus face à l’empoisonnement de M. Navalny, un événement qui émerge comme un moment charnière pour le président Vladimir V. Poutine alors qu’il entre dans sa 22e année au pouvoir.

La semaine dernière, Bellingcat a publié une enquête avec un média russe, The Insider, qui a utilisé des enregistrements téléphoniques divulgués pour montrer que des officiers du FSB ayant une expertise dans les poisons avaient suivi M. Navalny pendant des années et étaient à proximité au moment où il a été exposé à l’armée. agent neurotoxique de qualité qui l’a presque tué en Sibérie l’été dernier.