L’affaire sur la désignation extrémiste, qui sera entendue par un tribunal russe à huis clos, se prononcera sur la question de savoir si trois organisations, dont la Navalny’s Anti-Corruption Foundation, sont qualifiées de groupes extrémistes. S’il était confirmé, cela marquerait l’effort le plus radical du Kremlin pour écraser l’organisation de Navalny et signifierait que son personnel et ses partisans pourraient faire face à une peine de prison.