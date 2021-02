MOSCOU – Aleksei A. Navalny, le chef de l’opposition russe emprisonné, a fait face vendredi à un nouveau procès pénal – cette fois pour diffamation d’un ancien combattant – alors que ses partisans se préparaient pour ce qu’ils s’attendent à être une bataille de plusieurs années contre le Kremlin.

Le début du nouveau procès est intervenu trois jours après qu’un tribunal différent a condamné M. Navalny à deux ans et huit mois de prison pour avoir violé sa libération conditionnelle suite à une condamnation pour détournement de fonds en 2014 que la plus haute cour européenne des droits de l’homme a jugée plus tard comme étant politiquement motivée.

Les avocats de M. Navalny affirment qu’il ne risque pas une peine de prison supplémentaire dans le nouveau procès, et que le Kremlin a semblé être principalement un moyen pour le Kremlin de lier davantage son équipe devant les tribunaux tout en donnant aux médias d’État une nouvelle opportunité. pour ternir l’image du chef de l’opposition.

Les procureurs accusent M. Navalny d’avoir calomnié un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale dans des publications sur les réseaux sociaux l’année dernière. Les messages critiquaient les personnes qui soutiennent les amendements constitutionnels du président Vladimir V.Poutine approuvés en juillet dernier qui lui permettent de rester au pouvoir jusqu’en 2036.