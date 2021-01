MOSCOU – Une équipe dirigée par le chef de l’opposition russe Aleksei A. Navalny a publié mardi une vaste enquête décrivant un palais secret construit pour le président Vladimir V.Poutine sur la mer Noire, la publication du rapport intervenant moins de 24 heures après que M. Navalny eut été condamné à la prison. Le rapport était le dernier coup dans la bataille dramatique de M. Navalny avec M. Poutine qui se déroule devant un public en ligne de millions de personnes, et il est arrivé alors que les partisans du chef de l’opposition cherchent à dynamiser les manifestations de rue prévues pour ce week-end. L’enquête – complète avec des plans d’étage, des détails financiers et des photographies intérieures d’un complexe que M. Navalny dit coûter plus d’un milliard de dollars – semblait offrir la comptabilité la plus complète à ce jour d’une immense résidence que le président aurait construite pour lui-même dans le sud de la Russie. bord de mer verdoyant. Le Kremlin a démenti les conclusions du rapport, qui a été mis en ligne mardi en 113 minutes Vidéo Youtube et un long, illustré version texte qui a également invité les utilisateurs à publier des photos du prétendu luxe de M. Poutine sur Facebook et Instagram. La vidéo a été visionnée plus de quatre millions de fois sur YouTube.

«Ils continueront à voler de plus en plus, jusqu’à ce qu’ils mettent tout le pays en faillite», dit M. Navalny dans la vidéo, faisant référence à M. Poutine et à son entourage. «La Russie vend d’énormes quantités de pétrole, de gaz, de métaux, d’engrais et de bois – mais les revenus des gens ne cessent de baisser, car Poutine a son palais.» M. Navalny – qui a pris l’avion dimanche après avoir été soigné en Allemagne pour un empoisonnement presque mortel en Sibérie en août – a été arrêté au contrôle des passeports à la vue des Russes qui regardaient les émissions en direct de son arrivée. Lundi, M. Navalny a été condamné à une peine d’emprisonnement de 30 jours lors d’une procédure dans une salle d’audience de fortune dans un poste de police de la région de Moscou, un portrait d’un chef de la police secrète de l’ère stalinienne accroché au mur derrière lui. Avant d’être emmené, M. Navalny a appelé les Russes à «descendre dans la rue» contre M. Poutine dans des vidéos que son équipe a mises en ligne. Et mardi, son personnel a publié l’enquête sur le palais, que M. Navalny a enregistrée alors qu’il était en Allemagne. Le texte dans les images d’ouverture de la vidéo exhorte les téléspectateurs à se joindre aux manifestations samedi à 14 h 00 dans «les rues centrales de vos villes». «Navalny se bat pour nos droits depuis de nombreuses années», dit le texte. «C’est maintenant à notre tour de lutter pour lui.» Rapports d’un palais en construction pour M. Poutine près de la station balnéaire de la mer Noire de Gelendzhik premier émergé il y a plus de dix ans. Images satellites montrent un bâtiment rectangulaire imposant, une grande allée, un héliport et d’autres structures reliées par une route sinueuse sur une section isolée de la côte vallonnée.

Le projet a longtemps été dissimulé dans le secret, et le porte-parole de M. Poutine a répété mardi ses démentis selon lesquels M. Poutine y avait un palais. Sa résidence officielle de la mer Noire est un complexe plus humble dans la ville de Sotchi, à 150 kilomètres de route. «Nous avons déjà expliqué il y a des années que Poutine n’a pas de palais à Gelendzhik», a déclaré le porte-parole, Dmitri S. Peskov. cité comme disant par les médias russes. M. Navalny a présenté des rapports financiers et d’autres preuves qui, selon lui, indiquent que le palais avait été construit pour M. Poutine par des associés et l’a qualifié de «plus gros pot-de-vin de l’histoire». Certains détails avaient déjà été publiés dans des reportages russes, mais M. Navalny les a présentés dans son style populiste. Ses rapports d’enquête passés sur la richesse de l’élite russe l’avaient propulsé au rang d’activiste anti-corruption et de chef de l’opposition. Son équipe a découvert que près de 30 miles carrés de terrain autour du palais étaient contrôlés par l’agence de renseignement intérieure russe, que l’espace aérien au-dessus était restreint et que la garde côtière n’autorisait pas les bateaux à moins d’un mile. Il y avait aussi de nouvelles représentations saisissantes de ce que le rapport disait être le style de vie somptueux de M. Poutine. Un entrepreneur, a déclaré M. Navalny, avait divulgué des plans d’étage détaillés et son équipe les a utilisés pour créer des modèles interactifs en trois dimensions de l’intérieur. Le rez-de-chaussée comprend un spa, une salle de cinéma, une cave à vin et un espace extérieur avec des fontaines décrites comme une «aqua disco». Le prochain étage, selon le rapport, a un plus grand théâtre, une salle de casino et un salon de narguilé sans fenêtre avec une scène de pole dance.