Anton: Navalny est le critique national le plus éminent et le mieux organisé de Poutine. Lorsque Navalny a tenté de se présenter à la présidence en 2018, le Kremlin ne l’a pas laissé faire. Mais il a ouvert des bureaux dans tout le pays et a fait campagne pour que les gens boycottent les élections. Et c’est ce genre d’organisation qui compte vraiment. Lui et son équipe produisent des vidéos YouTube qui obtiennent des millions de vues. Il peut mobiliser les gens. La question, maintenant que Navalny est en prison, est de savoir s’il peut continuer à le faire.

Quelle est la base de l’opposition de Navalny?

Il dit que Poutine est un voleur, que son parti est corrompu et que les Russes ordinaires souffrent chaque jour à cause de cela: de mauvaises routes, des hôpitaux en ruine. Pour Navalny, il s’agit de lutter contre la corruption et de créer une société plus juste et plus libre.

Quelle est la situation actuelle?

Navalny est en prison et ses avocats disent que sa santé est en déclin. L’année dernière a également vu l’avènement d’une nouvelle phase: les arrestations et la répression entourant les manifestations de Navalny ont été les plus sévères que la Russie ait connues sous Poutine.

Lorsque Poutine a pris le pouvoir en 2000, la Russie était essentiellement une démocratie. Poutine a essayé d’étouffer la dissidence de plus en plus agressivement, mais il est loin de l’étouffer. Les jeunes, par exemple, ont désormais tendance à obtenir leurs informations sur Internet plutôt que sur la télévision publique. Ils s’opposent à Poutine en nombre extraordinaire – seuls 31% veulent le voir rester président, selon l’un sondage récent.

Ce mois-ci, le gouvernement russe a déclaré qu’il était ralentir l’accès à Twitter. Pourquoi est-ce important?

Poutine a construit son image et son pouvoir en contrôlant la télévision – qui a toujours été sa plus grande arme – mais Internet reste essentiellement gratuit en Russie. Il s’agit d’une expérience pour voir ce que Poutine peut faire pour écraser les libertés restantes dont disposent les Russes.

Parlez-nous des élections en Russie.

Les élections ne sont ni libres ni équitables en Russie. Par exemple, le parti au pouvoir a un accès presque illimité aux ondes de télévision, et l’opposition n’en obtient presque pas. Mais ils ne sont pas non plus truqués à 100%. Et c’est la faille que le peuple de Navalny – et d’autres opposants à Poutine – essaient d’utiliser. Il y a eu des candidats de l’opposition sur le scrutin, parce que cette illusion de démocratie compte pour Poutine. Tout le concept que Poutine présente est qu’il est le président parce que la majorité des Russes le veulent.