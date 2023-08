Navalny condamné à 19 ans de prison pour « extrémisme »

En fait, Navalny et la Fondation anti-corruption qui ont servi d’organisation faîtière pour ses activités, se sont principalement concentrées sur l’enquête sur la vaste corruption publique en Russie et sur la demande d’élections libres et démocratiques. Le Kremlin a effectivement écrasé Navalny, reconnu comme prisonnier politique par Amnesty International, et ses partisans. En juin 2021, les autorités russes ont interdit trois organisations liées à Navalny, dont la Fondation anti-corruption et son réseau politique, les qualifiant d ‘«extrémistes» dans une décision fermement condamnée par Amnesty International et d’autres organisations mondiales de défense des droits humains. Des militaires de la Garde nationale russe (Rosgvardia) se rassemblent sur la Place Rouge pour empêcher un rassemblement de protestation à Moscou après l’arrestation d’Alexei Navalny en 2021. Crédit: PA Lors du procès de Navalny pour extrémisme, le système judiciaire russe hautement politisé a atteint un nouveau creux – un procès à huis clos dans une prison inaccessible au public. Sa peine de 19 ans contraste fortement avec le traitement réservé par le système judiciaire à Eduard Bitarov, un soldat qui a mortellement poignardé sa femme 16 fois, a été reconnu coupable du meurtre mais a ensuite été libéré le mois dernier par un tribunal militaire de Rostov-on-Don parce qu’il combattu dans la guerre contre l’Ukraine.

Le procès s’est déroulé dans une pièce non identifiée de la colonie pénitentiaire numéro 6 de la région de Vladimir. Les médias d’information et même les parents de Navalny ont été interdits d’y assister, à l’exception de 86 minutes le premier jour où ils n’ont pas été autorisés à entrer dans la salle d’audience mais ont regardé une liaison vidéo avec un son à peine intelligible. Un lien vidéo similaire de mauvaise qualité a été utilisé pour la condamnation de vendredi. La police anti-émeute d’Omon arrête le chef de l’opposition russe Alexey Navalny à Saint-Pétersbourg en 2012. L’activiste et chef de l’opposition a passé une décennie dans et hors de la garde à vue sur des accusations que l’Occident considère comme inventées de toutes pièces. Crédit: PA Au début de l’affaire d’extrémisme, la procureure, Nadezhda Tikhonova, a exigé la clôture du procès, affirmant qu’il y avait une « menace pour la sécurité », bien qu’il n’ait pas été précisé quelle était cette menace. Puis l’écran vidéo s’est brusquement éteint et les fonctionnaires du tribunal ont annoncé plus tard que le juge avait clos l’audience. Navalny a survécu à une attaque par empoisonnement en août 2020 menée, selon le département d’État américain, par des agents de sécurité russes. En mars, Navalny un film sur la façon dont lui et son équipe ont démasqué les agents russes responsables de l’empoisonnement, a remporté l’Oscar du meilleur long métrage documentaire.

Après s’être rétabli dans un hôpital en Allemagne, Navalny est retourné en janvier 2021 à Moscou, où il a été emprisonné pendant plus de deux ans pour violation présumée de la probation. L’année dernière, il a été reconnu coupable de fraude et condamné à neuf ans supplémentaires. Navalny a nié tout acte répréhensible, qualifiant les accusations de politiques. La Cour européenne des droits de l’homme a également conclu qu’il avait été poursuivi à tort. Dans sa déclaration finale au tribunal lors de son dernier procès, Navalny a déclaré que tous les Russes savaient qu’une personne faisant face à un tribunal était « complètement sans défense », sans espoir de justice. Il a décrit une scène kafkaïenne avec 18 personnes dans le tribunal, dont le juge, le procureur, ses avocats et sept gardes au visage couvert de masques noirs. Le discours a été publié par son équipe. La présidente de la Fondation anti-corruption de Navalny, Maria Pevchikh, a déclaré sur YouTube après le verdict que son équipe avait en sa possession les documents de procès secrets de 50 000 pages dans l’affaire contre lui, où il n’y avait aucune preuve d’un crime. « Ils n’ont même pas essayé de compiler un cas réel », a-t-elle dit, affichant des pages qui comprenaient une photo de bonhommes de neige tenant des pancartes anti-Poutine, un article sur Navalny dans le Colline et d’autres contenus sur le site, y compris la section « qui nous sommes », des photos de l’aéroport de Madrid mises en ligne par Leonid Volkov, membre de l’équipe de Navalny, et une photo du co-accusé de Navalny, Daniil Kholodny, tenant une copie de Temps magazine avec Navalny en couverture.

Elle a dit que Poutine voulait enterrer Navalny en prison. « Personne ne devrait parler de lui. Personne ne devrait se souvenir de lui », a déclaré Pevchikh. Mais elle a poursuivi: « Même de l’enfer le plus sombre de la Terre, de la prison où il est lentement torturé à mort, la voix de Navalny est toujours entendue. » Navalny est vu sur un écran de télévision debout parmi ses avocats lors de la condamnation vendredi. Crédit: PA Dans un communiqué jeudi, Navalny a déclaré qu’une autre affaire en cours de préparation contre lui – pour terrorisme – pourrait potentiellement ajouter une autre décennie, bien que la loi puisse limiter son emprisonnement à 30 ans. Navalny a déclaré que l’affaire était ignorée à la télévision d’État parce que pour le citoyen moyen, une lourde peine pour « extrémisme » dans une affaire sans victimes ni conséquences « lui semblera manifestement injuste, et il sympathisera secrètement ».

« Il n’y a pas de honte à choisir le moyen le plus sûr de s’opposer. Il y a de la honte à ne rien faire », a déclaré Navalny. « C’est honteux de se laisser intimider. Quelle que soit la peine qu’ils ont prévue, elle n’atteindra pas son objectif si vous comprenez de quoi il s’agit et répondez « Je n’ai pas peur » avec une contribution quotidienne de sang-froid, quoique petite, à la lutte pour la liberté en Russie. Chargement Navalny, qui souffre de graves maux de dos, a perdu 7 kilos en prison et semble décharné et les joues creuses, mais il a réussi à sourire pendant la peine de vendredi. Depuis son incarcération, il a été condamné à plusieurs reprises à des peines sévères – envoyé au moins 15 fois dans une cellule d’isolement avec une tasse, un tabouret et un livre, et un lit replié pendant la journée, pour des délits insignifiants, comme ne pas avoir fait bouton du haut ou se laver les mains quelques minutes trop tôt. Chaque soir, un haut-parleur de la radio lance le même discours de Poutine, qu’on ne peut pas éteindre. Tout au long de sa peine de prison, il a maintenu une présence sur les réseaux sociaux, détaillant les punitions mesquines et la cruauté des autorités pénitentiaires, véhiculant souvent un humour noir mais refusant de montrer le désespoir. Il a raillé Poutine comme un vieil homme médiocre, tremblant dans son bunker, effrayé par son propre peuple.

Il a constamment exhorté les Russes à faire tout ce qu’ils pouvaient pour résister au régime de Poutine et a exposé ses rêves d’un pays où les Russes seraient non seulement libres, mais heureux. Mais les gens doivent être prêts à faire des sacrifices pour que cela se produise, a-t-il déclaré dans sa déclaration finale. Chargement « Tout le monde n’est pas obligé d’aller en prison. C’est plus comme une loterie, et j’ai sorti un tel ticket. Mais tout le monde doit faire des sacrifices, des efforts. Il a réfléchi au sens de la vie et à l’importance de la foi religieuse, de dire la vérité et de faire ce qui est juste, peu importe à quel point il est difficile d’en supporter les conséquences. « J’aime la Russie », a-t-il déclaré dans sa déclaration finale. « Mon intellect me dit qu’il vaut mieux vivre dans un pays libre et prospère que dans un pays corrompu et appauvri. »

Il a ajouté : « Un pays sans procès équitable ne sera jamais prospère. Alors maintenant, mon intellect dit encore une fois, il est raisonnable et juste de ma part de me battre pour un tribunal indépendant, des élections justes, d’être contre la corruption, car alors j’atteindrai mon objectif et pourrai vivre dans ma Russie libre et prospère. Malgré son procès pour extrémisme, son équipe, qui opère principalement depuis Vilnius, en Lituanie, a annoncé des plans pour une action de protestation internationale le 20 août, sous la bannière « Poutine est un tueur », qui appelle à manifester « contre la dictature sanglante qu’il construit et la guerre monstrueuse qu’il a déclenchée ». Parfois, écrivant sur sa décision de retourner en Russie et de se battre pour un changement politique, sachant qu’il risquait une certaine peine de prison, Navalny se comparait à un explorateur dans un vaisseau spatial, décollant, plein d’optimisme, espérant voyager «vers une belle nouvelle monde ». Sa cellule ressemblait à un petit vaisseau spatial spartiate, avec de la nourriture livrée par un chariot automatisé, des assiettes et des cuillères en métal brillant.