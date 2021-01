Un tribunal russe a rejeté l’appel du chef de l’opposition Alexei Navalny pour sa libération de prison, un certain nombre de ses alliés ayant également été arrêtés.

Il a profité de sa comparution devant le tribunal pour adresser un avertissement au régime russe, qu’il a accusé d’avoir tenté de le tuer avec un agent neurotoxique.

«Vous ne réussirez pas à effrayer des dizaines de millions de personnes qui ont été volées par ce gouvernement», a-t-il déclaré. «Oui, vous avez maintenant le pouvoir de me mettre les menottes, mais cela ne durera pas éternellement.

Mercredi, la police a fait une descente dans un certain nombre d’appartements et de bureaux liés au politicien, qui est l’opposant le plus en vue au président russe Vladimir Poutine.

À la suite de nombreuses manifestations contre sa détention le week-end dernier, des milliers de personnes ont été arrêtées et, dans les jours qui ont suivi, plusieurs de ses associés ont également été arrêtés.

Ils incluent son frère, Oleg; son meilleur allié, Lyubov Sobol; Oleg Stepanov, chef du bureau de Navalny à Moscou; Dr Anastasia Vasilyeva de l’Alliance des médecins soutenue par Navalny; et Maria Alyokhina du collectif punk Pussy Riot.

Ils ont été détenus pendant 48 heures dans le cadre d’une enquête criminelle sur des violations présumées de la réglementation sur les coronavirus lors des manifestations de samedi.

L’homme de 44 ans a été arrêté le 17 janvier à son retour d’Allemagne, où il a passé cinq mois à se remettre de l’empoisonnement aux agents neurotoxiques.

Les autorités russes ont rejeté l’accusation selon laquelle elles étaient derrière cela.

Il a d’abord été emprisonné pendant 30 jours après que le service pénitentiaire ait allégué qu’il avait violé ses conditions de probation en raison d’une condamnation pour blanchiment d’argent en 2014 qu’il avait rejeté pour un motif politique.

Il fait également face à des accusations dans deux enquêtes criminelles distinctes.

Avant que le tribunal régional de Moscou ne rejette son appel, les avocats de la défense ont fait valoir que, tout en se remettant en Allemagne de l’empoisonnement, Navalny ne pouvait pas s’enregistrer auprès des autorités comme l’exigent les conditions de sa probation. Ses avocats ont également déclaré que les droits de procédure régulière de Navalny avaient été violés à plusieurs reprises lors de son arrestation.

Navalny a décrit son emprisonnement à la suite d’une audience antérieure tenue dans un poste de police comme une parodie de la justice.

«C’était une anarchie démonstrative destinée à me faire peur et à tous les autres», a-t-il déclaré au tribunal de Moscou.

Manifestations de masse contre la détention de Navalny

Les partisans de Navalny organisent une autre série de rassemblements dimanche.

Lors de sa comparution devant le tribunal, il a remercié ses partisans et déclaré: «Ils sont la dernière barrière qui empêche notre pays de sombrer dans la dégradation.»

Dans un post ultérieur sur Instagram, il a exhorté les Russes à abandonner leur peur et à descendre dans la rue pour faire pression sur Poutine et son entourage.

«Sortez et n’ayez peur de rien», a déclaré Navalny. «Personne ne veut vivre dans un pays où l’anarchie et la corruption se déchaînent. La majorité est de notre côté, réveillons-les.

Plus tôt cette semaine, le chien de garde russe des communications, Roskomnadzor, a déclaré qu’il infligerait une amende à Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube et à deux réseaux sociaux russes pour leur incapacité à bloquer les appels aux mineurs à se joindre aux manifestations de samedi.

Un porte-parole de Facebook a répondu à la demande de commentaires de l’AP en déclarant qu ‘ »il y a des moments où nous repoussons les demandes du gouvernement de supprimer du contenu qui n’enfreint pas nos règles et constitue un discours politique clair. »