M. Poutine garde un contrôle ferme sur les leviers du pouvoir. Mais les Russes mécontents de leur président – longtemps un groupe faible, diversifié et atomisé – ont soudainement un leader clair autour de qui se rallier, et le gouvernement semble incertain sur la manière de riposter.

L’attaque massive et minutieuse contre M. Navalny dimanche a souligné à quel point le retour spectaculaire du chef de l’opposition en Russie une semaine plus tôt et son arrestation ont changé le paysage de la politique russe.

Le porte-parole du président Vladimir V. Poutine est apparu dans une émission diffusée aux heures de grande écoute à la télévision d’État et a nié l’affirmation de M. Navalny selon laquelle M. Poutine avait un palais secret sur la mer Noire. Dans un autre programme phare, l’animateur a consacré 40 minutes à M. Navalny, qui a été décrit comme se livrant à une «pédophilie politique». Et le journal télévisé du soir a montré des tweets de responsables occidentaux en faveur de M. Navalny comme preuve qu’il travaillait contre les intérêts russes.

Samedi, des dizaines de milliers de Russes sont descendus dans la rue pour soutenir M. Navalny dans plus de 100 villes russes – une manifestation à une échelle jamais vue dans le pays depuis des années. Les villes sibériennes calmes ont vu des foules par milliers, tandis qu’à Moscou, une enquête a montré que plus d’un tiers des participants n’avaient jamais protesté auparavant.

«Les gens sont fatigués de ce régime autoritaire, du chaos, de la corruption», a déclaré Viktor F. Rau, un activiste libéral dans l’une de ces villes sibériennes, Barnaul. « Navalny était l’étincelle. »

Avec plus de manifestations prévues pour le week-end prochain et une audience qui pourrait envoyer M. Navalny en prison pendant des années prévue le 2 février, une nouvelle répression contre l’opposition et une lourde peine de prison pour son chef pourraient se retourner contre vous, renvoyant encore plus de personnes les rues.

Quoi qu’il en soit, disent les analystes, l’impasse entre le Kremlin et ses détracteurs semble sur le point de s’intensifier, injectant une nouvelle volatilité dans un pays dans lequel M. Poutine a désormais clairement un adversaire principal sur la scène politique.