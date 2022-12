Navalny accuse la Russie d’utiliser la prison pour briser sa santé

Le politicien russe de l’opposition emprisonné Alexei Navalny a déclaré lundi qu’il souffrait de maux de dos aggravés par de longues périodes d’isolement cellulaire qui, selon lui, faisaient partie d’une stratégie délibérée des autorités visant à nuire à sa santé.

Dans un post sur Twitter, il s’est également plaint de s’être fait injecter des drogues inconnues.

“Voyez comment le système fonctionne lorsque vous n’êtes pas autorisé à battre une personne, mais que vos dirigeants vous ont ordonné de lui faire du mal”, a déclaré le message sur Twitter.

“Par exemple, j’ai un problème avec ma colonne vertébrale. Il est clair ce qu’il faut faire pour aggraver le problème : maintenez-moi immobile autant que possible”, a déclaré Navalny, 46 ans, qui peut publier sur les réseaux sociaux via son avocats et alliés.

“Si vous enfermez une personne dans une cellule disciplinaire, où elle peut soit se tenir debout, soit s’asseoir sur un tabouret de fer pendant 16 heures par jour, après un mois dans de telles conditions, même une personne en bonne santé aura sans aucun doute des maux de dos. J’ai passé la 3 derniers mois comme ça. Naturellement, j’ai très mal au dos.”

Navalny a déclaré avoir demandé un mois et demi pour voir un médecin. Lorsqu’un médecin est finalement venu, a-t-il dit, elle l’a examiné pendant seulement cinq minutes et a refusé de lui dire son diagnostic ou ce qu’elle prescrivait.

Il a dit qu’on lui avait alors fait des injections. Lorsqu’il a demandé ce qu’elles contenaient, on lui a répondu : “On injecte ce que le médecin a prescrit. De la vitamine B, par exemple.”

Les injections n’aident pas, a-t-il dit, “et en général, je me sens un peu mal à l’aise d’être injecté avec une drogue inconnue”.

Reuters a demandé des commentaires au service fédéral des prisons responsable de la colonie pénitentiaire à l’est de Moscou où Navalny est détenu. Il n’y a pas eu de réponse immédiate.

La publication sur Twitter comprenait des images des dossiers médicaux de Navalny, qui, selon lui, lui avaient été communiquées un mois après avoir demandé à les voir.

Les feuilles manuscrites étaient difficiles à déchiffrer sous la forme sous laquelle elles apparaissaient en ligne. Ils ont inclus une référence à une “maladie dégénérative-dystrophique de la colonne vertébrale” et ont déclaré qu’il s’était souvent plaint de douleurs au dos et à la hanche droite, et d’engourdissements dans les deux pieds. Une note indiquait que Navalny avait refusé une recommandation de parler à un psychiatre.

Navalny est le critique intérieur le plus virulent du président Vladimir Poutine et un opposant farouche à la guerre en Ukraine.

Il a nécessité des mois de soins médicaux en Allemagne après avoir été empoisonné avec un agent neurotoxique lors d’un voyage en Sibérie en 2020. Le Kremlin a nié avoir tenté de le tuer.

Il purge actuellement des peines totalisant 11 ans et demi pour des accusations de fraude et d’outrage au tribunal. Navalny, ses alliés et les gouvernements occidentaux et les groupes de défense des droits affirment qu’il a été victime d’accusations inventées de toutes pièces visant à le faire taire.



Reportage de Mark Trevelyan; Montage par Mark Heinrich