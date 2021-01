Le chef de l’opposition russe Alexei Navalny (à gauche) et le président russe Vladimir Poutine (à droite) MLADEN ANTONOV, TIZIANA FABI / AFP via Getty Images

Le militant de l’opposition Navalny a déjoué Poutine russe à chaque tournant, bien qu’il soit en prison, selon des sources de la sécurité nationale.

Si Poutine tue Navalny, cela pourrait exacerber les troubles parmi le public.

Si Poutine laisse vivre Navalny, alors Navalny reste un point focal pour la résistance.

Un week-end de manifestations contre le président Vladimir Poutine, déclenché par l’arrestation de l’opposition et activiste anti-corruption Alexei Navalny, a enfermé Poutine dans un coin étrange, selon des diplomates européens et des responsables du renseignement.

Poutine n’a soudainement pas de bonnes options évidentes pour traiter avec Navalny, un critique de longue date de l’autocrate russe.

Navalny venait de rentrer d’Allemagne en Russie où il s’était remis d’un empoisonnement en août dernier à Tomsk, en Russie, probablement par des loyalistes de Poutine. Il a été emprisonné à son arrivée – ce qui n’a fait que renforcer son profil.

Cela semble faire dérailler le récit préféré de Poutine, à savoir que Navalny est un taon sans importance et non le chef d’un mouvement de masse qui pourrait ramener la démocratie en Russie.

Poutine n’a jamais fait face à un défi comme celui-ci auparavant

Les manifestations qui ont eu lieu samedi dans toute la Russie ont produit des dizaines de milliers de manifestants dans toute la Russie – et pas seulement dans les villes libérales occidentales qui sont souvent considérées comme des bases pour le soutien de Navalny mais ne représentent guère de menace immédiate pour le régime.

L’habileté de Navalny à expliquer les profondeurs de la corruption de l’équipe de Poutine et sa survie à un complot d’empoisonnement baroque utilisant une substance uniquement disponible pour les services de renseignement russes, pose un défi unique, le type auquel Poutine n’a jamais été confronté auparavant, ont déclaré plusieurs responsables à Insider.

Une demi-douzaine de diplomates et de responsables du renseignement de l’UE ont tous partagé le point de vue selon lequel les provocations répétées de Navalny contre Poutine ont changé l’équation en Russie.

« Navalny a largement déjoué Poutine à chaque tour depuis l’empoisonnement »

Depuis que les agents de Poutine ont tenté de le tuer le 20 août, Navalny a:

Survécu assez longtemps pour être transféré en Allemagne pour un traitement réussi.

Utilisé son rétablissement de trois mois pour enquêter sur l’attaque avec des journalistes.

A incité un agent de renseignement russe à admettre le complot sur une ligne téléphonique ouverte.

Revenu à Moscou malgré les menaces d’arrestation.

A publié un documentaire de deux heures détaillant la corruption de Poutine la semaine dernière, alors qu’il était en prison

Et couronné la même semaine en organisant les manifestations anti-Poutine les plus importantes et les plus agressives de Russie depuis plus d’une décennie.

Les observateurs ne savent pas exactement ce qui va se passer ensuite, car Poutine est coincé dans un Catch-22: si Poutine tue Navalny, cela pourrait attirer davantage l’attention sur le problème et exacerber les troubles parmi le public. Si Poutine laisse vivre Navalny, alors Navalny reste un point focal de la résistance, qu’il soit en prison ou non.

« Navalny a largement déjoué Poutine à chaque tournant depuis l’empoisonnement. Cela devient un peu humiliant pour lui et je ne sais pas à quel point Navalny pourrait être en sécurité en ce moment », a déclaré un officier du renseignement central européen, qui travaille dans le contre -intelligence. « Navalny était censé mourir l’été dernier et il y aurait eu des protestations, des arrestations, peut-être des sanctions – Poutine a survécu au [2015 assassination of dissident politician Boris] Nemstov va bien parce que Boris était mort et tout ce qui restait était l’indignation qui a finalement disparu. La vie navale est un problème majeur. «

« Je crains que Poutine normalement calme et froid ne soit un peu énervé parce que Navalny le fait paraître faible »

« Je crains que Poutine, normalement calme et froid, ne soit un peu agité parce que Navalny le fait paraître faible aux yeux de ses oligarques et copains des services de sécurité », a ajouté le responsable. « Il ne serait pas prudent de le tuer en détention sous le regard du monde entier, mais la pression est immense. »

Poutine a également perdu son principal allié américain – l’ancien président Donald Trump – qui n’aurait pas fait pression sur Poutine pour la liberté de Navalny.

Des responsables européens se réunissaient à travers le continent lundi pour discuter des réponses aux événements du week-end. Ils sont soutenus avec optimisme par l’arrivée de la nouvelle équipe diplomatique du président américain Joe Biden, qui a déjà montré plus d’enthousiasme pour l’engagement sur les questions de la Russie que l’administration précédente.

« L’équipe Biden vient de se mettre en place et ce [situation] posera un défi opportun pour que les États-Unis et l’Europe travaillent ensemble », a déclaré un diplomate d’Europe occidentale, qui a demandé à ne pas être nommé en raison des réunions en cours tout au long de la journée à Bruxelles sur la question.

« Nous attendons et avons déjà constaté un engagement fort pour affronter la Russie sur des questions telles que les droits de l’homme, la transparence et la corruption du côté américain et il y aura de longues réunions sur Navalny au fur et à mesure que la situation évoluera. »

« Au-delà de cela, il n’y a pas encore beaucoup de détails à signaler, c’est un processus continu. »

Avec Trump parti, Poutine ne peut plus s’attendre à ce que les États-Unis détournent le regard

Le département d’État américain a publié samedi une déclaration de soutien aux manifestants qui a déjà mis en colère les responsables russes.

« Les États-Unis se joindront à nos alliés et partenaires pour défendre les droits de l’homme – que ce soit en Russie ou partout où ils sont menacés », a déclaré le porte-parole du département d’Etat Ned Price.

Cela a attiré une réponse du secrétaire de presse du Kremlin, Dmitri Peskov, qui a déclaré au Guardian: « Nous ne sommes pas prêts pour le diktat, nous ne sommes pas prêts pour la grossièreté, et nous ne sommes pas prêts pour un franchissement de lignes rouges. »

« Beaucoup de gens vont dire que beaucoup de gens sont venus à ce rassemblement illégal », a déclaré Peskov. « Non. Peu de gens sont sortis, mais beaucoup de gens votent pour Poutine. Et beaucoup de gens ont voté pour une réforme constitutionnelle » qui permettra à Poutine de se présenter à la présidence jusqu’en 2036, at-il poursuivi. « Si vous comparez les chiffres, vous verrez combien il y avait peu de monde. »

