Dans des publications sur les réseaux sociaux, des médecins affiliés à Navalny ont déclaré que sa santé s’était rapidement détériorée en raison de la grève de la faim et des effets persistants possibles de l’empoisonnement aux agents neurotoxiques qui avait failli le tuer en août.

Yaroslav Ashikhmin, médecin personnel de Navalny, a déclaré que des tests sanguins révélant un taux élevé de potassium étaient le signe d’une insuffisance rénale et que de graves troubles du rythme cardiaque menaçaient un arrêt cardiaque.

Anastasiya Vasilyeva, médecin d’Alexei Navalny, a déclaré qu’elle et d’autres médecins avaient attendu deux heures mais n’avaient pas été autorisés à voir le chef de l’opposition. (L’équipe d’Anastasiya Vasilyeva via AP)

Le service pénitentiaire fédéral a déclaré lundi: « À l’heure actuelle, la santé de Navalny est jugée satisfaisante et il est examiné quotidiennement par un médecin. »

«Avec le consentement du patient, on lui a prescrit une thérapie vitaminique», ajoute le communiqué.

Le service pénitentiaire a déclaré que Navalny avait été transféré de la colonie pénitentiaire n ° 2, à environ 60 miles à l’est de Moscou, à une unité spéciale de l’hôpital régional de la colonie pénitentiaire n ° 3, qui «se spécialise dans l’observation dynamique de ces patients».

Navalny’s Compte Twitter dit lundi que la nouvelle de son transfert dans un hôpital était «pour les gros titres» et que l’hôpital de la colonie pénitentiaire n ° 3 se spécialise dans le traitement des patients tuberculeux. Il n’a pas accès au compte, mais les publications sont faites par son équipe.

«Alexei est dans une colonie», indique le récit. «Les médecins ne sont toujours pas autorisés à le voir.»

Anastasia Vasilyeva, une alliée de Navalny qui dirige un petit syndicat indépendant de travailleurs médicaux, dit sur Twitter que déplacer Navalny, qui n’a pas de tuberculose, dans une zone où vivent des patients tuberculeux est «une décision d’infecter de force une personne au statut immunitaire réduit par la tuberculose, juste pour empêcher ses médecins de le voir.»

Le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan a déclaré dimanche à CNN que l’administration Biden avait averti la Russie qu’il y aurait des conséquences si Navalny meurt en prison.

Dans une interview accordée dimanche à la BBC, l’ambassadeur de Russie au Royaume-Uni, Andrei Kelin, a déclaré que Navalny «ne serait pas autorisé à mourir en prison» et a affirmé que ses appels à l’aide médicale étaient une tentative «d’attirer l’attention».

Navalny a été empoisonné avec une arme chimique de la même classe que l’agent neurotoxique de l’ère soviétique Novichok lors d’un voyage depuis la Sibérie en août. Les autorités américaines et européennes ont imputé l’attaque aux agents de l’État russe et ont répondu par des sanctions contre des organisations et des individus russes.

Après s’être rétabli en Allemagne de l’attaque d’un agent neurotoxique, Navalny est retourné en Russie en janvier, et il a été immédiatement arrêté pour avoir violé les conditions de sa libération conditionnelle dans une affaire de détournement de fonds en 2014. Navalny et ses alliés ont dénoncé le cas comme une pièce forgée pour le faire taire. Il a été condamné à plus de deux ans de prison.

L’équipe de Navalny a annoncé dimanche de nouvelles manifestations dans des villes de Russie pour mercredi, le jour même où le président Vladimir Poutine doit prononcer un discours annuel au parlement. Navalny a dit que Poutine voulait sa mort.

«Avez-vous déjà vu de vos propres yeux comment ils tuent une personne?» ses représentants ont demandé dans un communiqué. «Vous le voyez en ce moment. . . . Ils tuent Alexei Navalny. D’une manière terrible. Devant nous tous.

Mettant en garde les citoyens contre des «actions non autorisées», le ministère russe de l’Intérieur a déclaré lundi que «les forces de l’ordre empêcheront toute déstabilisation de la situation et prendront toutes les mesures appropriées pour maintenir la loi et l’ordre dans les régions du pays».

«Toute action agressive de la part des participants à des événements publics non autorisés, en particulier toute tentative de provoquer des affrontements avec des agents des forces de l’ordre, sera considérée comme une menace pour la sécurité publique et supprimée immédiatement», a déclaré le ministère.

Plus de 11 000 manifestants auraient été détenus dans toute la Russie lors de rassemblements pro-Navalny en janvier et début février, selon le groupe indépendant de surveillance de la police OVD-Info.