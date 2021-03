Naval Academy à la recherche de vaccins étudiants pour l’entraînement d’été

Le verrouillage a été annoncé dimanche et comprend la suspension des événements sportifs et des entraînements, à l’exception de l’équipe de basket-ball universitaire masculine, qui participera aux matchs d’après-saison, les athlètes étant isolés depuis la semaine dernière.

S’adressant au sous-comité des crédits de défense de la Chambre, Buck a déclaré qu’il avait donné aux dirigeants de la marine un calendrier pour le moment où il prévoyait de donner des vaccins aux aspirants de bord qui voleront vers la flotte.

«Notre marine a donné la priorité aux forces opérationnelles en premier. Ils sont vaccinés. Ils ont une bulle très sûre et saine », a déclaré Buck aux législateurs. « Et pour les amener à accepter à la fois nos aspirants de marine et nos aspirants des universités NROTC à travers le pays, nous devons les vacciner avant l’entraînement d’été. »

La marine a eu plusieurs épidémies mineures sur des navires, à la fois déployés et dans les ports d’escale, et les dirigeants ont tenté de vacciner les équipages pour empêcher une résurgence du virus. L’USS Theodore Roosevelt, un porte-avions, a connu une épidémie massive en mer au début de l’année dernière et a été mis à l’écart pendant des semaines à Guam tandis que son équipage passait par un processus de quarantaine méthodique.

Pour respecter les délais de formation, Buck a déclaré qu’un petit groupe initial d’étudiants devrait recevoir des vaccins d’ici la dernière semaine de mars pour se rendre à leur déploiement à la mi-mai. Cela leur donnerait le temps de recevoir les deux vaccins et deux semaines pour s’assurer que leur immunité était pleinement effective.

Buck et les surintendants des académies de l’armée et de l’armée de l’air ont déclaré aux législateurs qu’ils avaient tous commencé à fournir des vaccins à leur faculté et à leur personnel, en fonction des priorités du CDC et du ministère de la Défense. Mais les académies de l’armée de l’air et de l’armée n’ont pas encore commencé les préparatifs pour tirer sur les étudiants.

Le lieutenant-général de l’armée Darryl Williams, surintendant de l’Académie militaire des États-Unis à West Point, New York, a déclaré qu’environ 4 000 membres du personnel et des enseignants avaient reçu le vaccin jusqu’à présent, soit environ la moitié. Il a déclaré que les intervenants d’urgence et les personnes vulnérables sont prioritaires, comme indiqué dans les directives des CDC et du Pentagone.

Il a ajouté qu’il était certain que les étudiants voudront recevoir le vaccin dès qu’il sera disponible.

Le lieutenant-général de l’Air Force Richard Clark, surintendant de l’Air Force Academy du Colorado, a noté que les cadets sont «les plus en santé de notre population et appartiennent au niveau inférieur» des priorités.