Navajo Code Talker John Kinsel, Sr. continue à 107 ans

La nation Navajo pleure la perte du Navajo Code Talker John Kinsel, Sr., décédé dans son sommeil samedi. M. Kinsel avait 107 ans.

Le président de la nation Navajo, Buu Nygren, a exprimé ses sincères condoléances à la famille de feu Navajo Code Talker et a ordonné que tous les drapeaux de la nation Navajo soient mis en berne depuis le lever du soleil le dimanche 20 octobre jusqu’au coucher du soleil le dimanche 27 octobre.

« Au nom de toute la nation Navajo, de nos anciens combattants et militaires Navajo, de la Première Dame Jasmine Blackwater-Nygren et de moi-même, nous présentons nos plus sincères condoléances et nos prières à la famille de M. Kinsel », a déclaré le président Nygren. « M. Kinsel était un Marine qui s’est battu avec courage et altruisme pour nous tous dans les circonstances les plus terrifiantes avec la plus grande responsabilité en tant que Navajo Code Talker. Il a combattu aux côtés de ses frères d’armes, pour le Corps des Marines des États-Unis, pour les États-Unis et pour protéger la nation Navajo en temps de guerre.

Dans les années 1940, M. Kinsel faisait partie des jeunes Navajos qui se sont enrôlés dans le Corps des Marines en temps de guerre, quittant la sécurité de leur pays pour défendre le pays, pleinement conscients des risques encourus. Kinsel a servi comme Navajo Code Talker pendant la Seconde Guerre mondiale dans le 9e Régiment de Marines et la 3e Division de Marines pendant la bataille d’Iwo Jima. Il faisait partie des courageux hommes Navajo qui ont utilisé la langue Diné pour développer un code incassable pendant la Seconde Guerre mondiale, contribuant ainsi à la victoire des États-Unis.

« Au nom du 25e Conseil de la Nation Navajo, nous sommes profondément attristés d’apprendre le décès de John Kinsel Sr., l’un des derniers Navajo Code Talkers. Au-delà de son héritage de guerrier, il était également un fier Navajo qui défendait les valeurs de son héritage tout en servant son pays avec distinction. Alors que nous honorons sa vie, nous exprimons nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à toute la nation Navajo. Que son esprit repose en paix et que sa mémoire continue d’inspirer les générations à venir », a déclaré la Présidente Crystalyne Curley.

« Il est approprié pour nous de reconnaître et d’honorer la vie, la bravoure et le dévouement inébranlable de cet homme distingué envers sa famille, la communauté de Lukachukai et l’ensemble de la nation Navajo en tant que citoyen et guerrier Navajo modèle », a déclaré le président Nygren.

Le fils de M. Kinsel, Ronald Kinsel, a annoncé la nouvelle du décès de son père au président Nygren.

« Cheii passé tôt ce matin dans son sommeil », a-t-il déclaré. « Le vent hurlant a amené ses parents et ses proches qui sont venus le chercher tôt à l’aube aujourd’hui. Il n’arrêtait pas de demander s’il avait déjà neigé. Il attendait la première neige pour entreprendre son voyage spirituel. L’humidité a soulevé ses empreintes ce matin. Il a vécu une vie très longue, bien remplie et accomplie. Ce que lui et les autres Code Talkers ont accompli a changé le cours de l’histoire et restera toujours dans les mémoires, et je continuerai à raconter sa légende et sa grandeur.

La directrice exécutive de l’Administration des anciens combattants de la nation Navajo, Bobbie Ann Baldwin, a reconnu le courage et le dévouement de M. Kinsel envers sa culture Navajo.

«Nous honorons la vie de notre courageux Navajo Code Talker, John Kinsel, Sr.», a déclaré le directeur Baldwin. «Son héroïsme, son courage et son amour pour notre vie Diné sont sans mesure. Nous vous saluons, Caporal Kinsel. Sempre Fi. »

Le directeur adjoint par intérim de l’Administration des anciens combattants, Olin Kieyoomia, qui a veillé à ce que M. Kinsel reçoive les rénovations de sa maison tant attendues et le connaissait bien, a déclaré que la nation Navajo a perdu quelqu’un de précieux.

« La nation Navajo a perdu un trésor, un héros, un homme qui a façonné l’histoire en sauvant d’innombrables vies grâce à notre langue Navajo et en suscitant la fierté au sein de la nation Navajo et dans le monde », a déclaré le directeur adjoint Kieyoomia. « Il est un exemple du titre United States Marine. Il nous manquera à jamais et nous nous souviendrons de lui. Condoléances à la famille de feu l’honorable John Kinsel, Sr. »

Comme des centaines d’autres, il a quitté la sécurité et la paix de sa patrie Navajo pour défendre le pays, ne sachant pas où ils iraient mais sachant qu’ils ne reviendraient peut-être pas.

« Il a utilisé notre langue Navajo pour nous protéger et nous maintenir en vie pendant une guerre, et jusqu’à ce jour dans ses années les plus âgées », a déclaré le président Nygren. « Il a vécu une vie honorable et heureuse pendant 107 ans. Je suis heureux que nous ayons pu améliorer la maison qu’il a lui-même construite, qu’il ne voulait pas quitter et dont il a pu profiter pendant quelques mois. Mais je suis triste que cela n’ait pas pu durer plus longtemps. Il l’a mérité et il l’a mérité.

En août dernier, M. Kinsel et sa famille ont célébré l’achèvement des rénovations de sa maison par la Navajo Nation Veterans Administration.

Né à Cove, en Arizona, en 1917, M. Kinsel était Kinłichíi’nii et né à Tábąąhá, avec Naakaii Dine’é comme grand-père maternel et Bit’ahnii comme grand-père paternel. Il résidait à Lukachukai, en Arizona.

Les arrangements funéraires sont à venir.

